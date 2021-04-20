Alcatel-Lucent Enterprise представила новые точки доступа Wi-Fi 6

20 апреля 2021 г., 12:17

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Компания Alcatel-Lucent Enterprise объявила о выпуске двух новых точек доступа с сертификацией Wi-Fi 6: премиальной модели начального уровня Alcatel-Lucent OmniAccess Stellar AP1311 и базовой модели начального уровня Alcatel-Lucent OmniAccess Stellar AP1301.



Новые точки доступа предназначены для установки внутри помещений и поддерживают все функциональные возможности современных беспроводных локальных сетей на базе стандарта Wi-Fi 6. Стандарт Wi-Fi 6 (802.11ax) был разработан для того, чтобы обеспечить более высокую скорость работы, емкость и пропускную способность в общественных местах, в которых большое количество мобильных пользователей и IoT-устройств одновременно подключается к сети.



Точки доступа начального уровня OmniAccess Stellar с поддержкой технологии Wi-Fi 6 предназначены для установки внутри помещений. OmniAccess Stellar AP1311 имеет обратную совместимость с предыдущими версиями стандартов WLAN и обеспечивает поддержку IoT-устройств благодаря модулям Bluetooth Low Energy и Zigbee, разъему Modbus IIoT (Industrial IoT) и разъему 1GbE для проводных IoT-подключений. Она также обеспечивает безопасность за счет выделенного радиомодуля сканирования. OmniAccess Stellar AP1301 оптимизирована для поддержки функциональных возможностей стандарта Wi-Fi 6 и низкого энергопотребления.



Как и все другие точки доступа OmniAccess Stellar, модели OmniAccess Stellar AP1311 и OmniAccess Stellar AP1301 созданы на базе проверенной на практике распределенной архитектуры с встроенными функциями виртуального контроллера. Это позволяет отказаться от приобретения дорогостоящих централизованных аппаратных контроллеров, которые имеют ряд недостатков: они могут создавать единую точку отказа и выступать в качестве узкого места при передаче трафика.



Точки доступа OmniAccess Stellar могут управляться и конфигурироваться с помощью единой системы сетевого управления Alcatel-Lucent OmniVista, которая размещается локально или в облачных средах. В новых точках доступа используется технология Deep Packet Inspection (DPI), которая обеспечивает контроль работы приложений в реальном времени и поддерживает функцию фильтрации веб-контента и анализа.



«Точки доступа OmniAccess Stellar AP1311 и AP1301 с поддержкой технологии Wi-Fi 6 расширяют наш ассортимент сетевых решений. Они поддерживают наше стремление создать критически важные сети, которые будут отличаться простой работой и защищенным подключением пользователей и IoT-устройств», — отмечает Стефан Робино (Stephan Robineau), исполнительный вице-президент подразделения Alcatel-Lucent Enterprise по производству сетевой продукции. — Эти экономически эффективные точки доступа предлагают новые и мощные функции WLAN для расширения функциональных возможностей пользователей за счет более высокой пропускной способности. Эти решения обеспечат более надежное и защищенное сетевое подключение для компаний и организаций, которые хотят ускорить свои проекты цифровой трансформации с помощью стандарта Wi-Fi 6».

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