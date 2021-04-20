IBM наращивает ассортимент инструментов автоматизации с покупкой myInvenio

20 апреля 2021 г., 11:05

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Компания IBM сообщила, что собирается купить итальянскую фирму myInvenio, специальность которой — помощь предприятиям во внедрении роботизированной автоматизации процессов (RPA). Стоимость покупки не разглашалась, закрыть сделку предполагается к концу текущего квартала.

RPA и другие средства автоматизации внедряются с целью освободить служащих от выполнения повторяющихся задач. В крупных организациях тысячи рутинных операций могут быть автоматизированы в той или иной степени. Платформа myInvenio помогает выявить такие рабочие процессы и выстроить оптимальную последовательность их автоматизации, чтобы добиться максимальной отдачи от инвестиций в RPA и искусственный интеллект.

Данные, собираемые в бизнес-приложениях, платформа myInvenio превращает в графы, удобные для анализа. Это ПО, например, может проанализировать взаимодействие сотрудников с системой администрирования поставщика и выяснить, какие этапы заказа новых товаров отнимают больше всего времени.

Как заявляет myInvenio, её алгоритмы также показывают точную сумму, в которую обходятся такие узкие места рабочих процессов — это упрощает оценку отдачи от проектов автоматизации.

После того как приоритетность автоматизации процессов определена, платформу myInvenio можно использовать далее, для моделирования «цифровых двойников». Такие симуляции позволяют экспериментировать с разными способами внедрения RPA.

После слияния IBM планирует интегрировать технологию myInvenio в собственный пакет инструментов ИИ и RPA, IBM Cloud Pak. Cделка также позволит ей сделать это ПО доступным для консалтингового подразделения IBM Global Business Services и для своих партнёров. Данные моделирования цифровых двойников можно будет использовать в консультационных проектах, ориентированными на RPA, для повышения показателей успешности.

Менее чем за год до myInvenio, IBM приобрела WDG Automation, поставщика RPA, технология которого также была включена в IBM Cloud Pak for Business Automation. Как и другие компоненты растущего портфеля Cloud Pak, этот пакет базируется на Red Hat OpenShift, Kubernetes-платформе OpenShift дочернего предприятия IBM, Red Hat, позволяющей работать в гибридных облачных средах.

Благодаря этому приобретение myInvenio будет способствовать также реализации облачной стратегии IBM: предприятия получат дополнительную причину, чтобы использовать OpenShift и Cloud Pak.

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