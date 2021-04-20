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Вредонос HackBoss распространяется через Telegram и крадет криптовалюту

20 апреля 2021 г., 12:55
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Вредонос распространяется через Telegram и крадет криптовалюту

Команда Avast Threat Lab обнаружила новое вредоносное ПО для кражи криптовалюты – его назвали HackBoss. По данным исследования Avast, это простая, но эффективная вредоносная программа, распространяющаяся через Telegram-канал, который существует с ноября 2018 г. и имеет свыше 2500 подписчиков. В нем авторы публикуют рекламу приложений для проверки уязвимостей или взлома, но при загрузке люди получают вредонос HackBoss.

После установки HackBoss самостоятельно запускается и ищет адреса кошельков с криптовалютой, которые копируются в буфер обмена. Когда HackBoss обнаруживает адрес кошелька, он заменяет предполагаемый кошелек адресом кошелька авторов HackBoss – и перенаправляет деньги злоумышленникам. Вредоносная полезная нагрузка продолжает работать на компьютере жертвы даже после закрытия пользовательского интерфейса приложения. Если вредоносный процесс завершен – например, через диспетчер задач – он может снова запуститься после загрузки устройства или как задача, запланированная на следующую минуту.

HackBoss проверяет кошельки с криптовалютами Bitcoin, Ethereum, Dogecoin, Litecoin и Monero, при этом большинство из них в валюте Bitcoin. Анализ, проведенный Avast Threat Labs, показал, что жертвы HackBoss в основном находятся в Нигерии и США, и что авторы вредоносного ПО могли получить более полумиллиона долларов в виде перенаправленных криптовалют (хотя частично эта сумма может включать прибыль от продаж поддельного ПО).

Эксперты Avast предостерегают:

  • Всегда будьте внимательны и осторожны при работе с криптовалютами;
  • Перепроверяйте адрес кошелька, на который вы отправляете свои средства;
  • Используйте двухфакторную аутентификацию для доступа к цифровым кошелькам;
  • Установите антивирус на все устройства: он защитит не только от вредоносных программ, таких как HackBoss, но и от более сложных угроз.

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