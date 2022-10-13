Ajax розширює всю лінійку своїх рішень безпеки

13 октября 2022 г., 16:15

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Компанія Ajax Systems презентувала нові рішення на онлайн-презентації «Ajax Special Event: Зона комфорту», що відбулась 11 жовтня та транслювалась на весь світ 19 мовами.

Компанія представила Ajax Ready, напрямок нових незалежних продуктів на основі системи безпеки Ajax. Щоб створити готове до використання рішення безпеки для будівельних майданчиків, покинутої власності, шахт, ферм та багатьох інших відокремлених об’єктів, партнери Ajax із Шотландії розробили Safer Pod S1. Це автономна, мобільна та точна система виявлення вторгнень, що забезпечує провідні технологічні стандарти в галузі та працює на основі системи безпеки Ajax.



MotionCam Outdoor забезпечує Safer Pod візуальною верифікацією та сенсорами маскування. Safer Pod відрізняє реальні загрози від перешкод, наприклад, дикої природи, і допомагає уникнути хибних тривог. Вуличні сирени з миготливим стробоскопом забезпечують гучний звук 113 децибелів у разі виявлення зловмисника. Оснащений хабом Ajax з системою виявлення глушіння сигналу, Safer Pod — це комплексна система зниження ризиків, що йде в комплекті з простим у використанні застосунком від Ajax.

Ще одна новинка – LifeQuality. Це професійний датчик моніторингу якості повітря в приміщенні, що вимірює температуру, вологість та CO2. Ajax Systems побачили можливість поєднати захист та комфорт у професійному пристрої про якість життя. Оснащений швейцарськими та шведськими сенсорами, що використовуються в медичному обладнанні, LifeQuality дає найбільш правдиві дані. Також є дещо нове для інтерфейсів Ajax — графіки у застосунку. Користувачі бачать поточні показники, можуть переглянути історію за декілька днів, тиждень, місяць, рік та зрозуміти динаміку якості повітря. Світловий індикатор дає миттєвий доступ до показників CO2, достатньо торкнутися логотипа Ajax. Він світиться жовтим, червоним або фіолетовим кольором, якщо концентрація вуглекислого газу перевищує норму.



Маючи LifeQuality, реле та розумні розетки Ajax, професійний інженер монтажу може побудувати систему автоматичного контролю клімату. Наприклад, система сама увімкне вентиляцію при перевищенні заданої концентрації вуглекислого газу, або обігрівачі, коли температура опустилася нижче заданого значення, чи зволожувач, коли рівень вологості не відповідає комфортному значенню. LifeQuality буде доступним для замовлення в 4 кварталі 2022 року.

Презентовано також LightSwitch, що має велику сенсорну панель, яка реагує на натискання або безконтактну активацію. Достатньо піднести руку до LightSwitch на відстань 15 мм — і світло вмикається. Завдяки м’якому LED-підсвічуванню вимикач легко знайти у темряві. Звук і вібрація LightSwitch викликають позитивні емоції і таке знайоме відчуття механічного вимикача.



З LightSwitch користувачі системи можуть керувати різними освітлювальними пристроями як на місці, так і дистанційно, через застосунки Ajax. Сценарії автоматизації дозволяють вмикати освітлення за розкладом, в момент зняття системи з охорони або за тривогою — коли світло вмикається, щоб викрити зловмисників і віднадити їх. Плюс, є можливість налаштувати систему так, щоб при активації одного вимикача команду отримували всі вимикачі на об’єкті. Таким чином, одним рухом можна вимкнути світло всюди.



За розмірами LightSwitch ідентичний традиційному європейському вимикачу, не потребує нуля та має змінні лицьові панелі, доступні у восьми кольорах. Продуктова лінійка містить дво- та одноклавішні, а також прохідні моделі, а також рамки різних розмірів. У наступному релізі компанія також анонсувала лінійку розеток власного бренду. Різноманітні варіанти продуктів допоможуть звести всю електроніку в домівках користувачів Ajax воєдино.



LightSwitch буде доступним для замовлення в 4 кварталі 2022 року.



Нова розумна розетка Socket Plus type G — це продовження лінійки розумних розеток з британською вилкою та суттєвою відмінністю — механізм захисту від дугового замикання. Якщо до Socket Plus (type G) підключена пошкоджена електроніка або дріт з пошкодженою ізоляцією, спеціальний патентований модуль виявить ненормальне протікання струму у колі, яке передує утворенню дуги, і вимкне живлення. Світлодіодна рамка на розетці при цьому змінить колір на червоний, а система надішле сповіщення усім користувачам.



Як тільки несправний пристрій вимкнено, достатньо натиснути кнопку на розетці, щоб відновити її нормальну роботу. Це можна зробити і віддалено в застосунку Ajax, що дозволяє контролювати джерело живлення в дорозі з будь-якої точки світу. Також користувачі знайдуть там лічильник енергоспоживання та багато корисних налаштувань. Починаючи з яскравості підсвітки, захисту від перегріву, підвищеної напруги та захисту за струмом, закінчуючи сценаріями автоматизації — все налаштовується у кілька кліків.

Ajax Systems представила також WaterStop — кран для перекриття води з дистанційним керуванням. Він допомагає побудувати повністю автоматизовану антиповінь систему на основі професійних технологій безпеки. Пристрій складається з крана та потужного електричного привода, який перекриває воду автоматично, за командою через застосунок Ajax або натисканням кнопки на місці.



Як частина системи безпеки Ajax, WaterStop успадкував всі фірмові технології, перевірені часом. Електропривод працює на батарейках до трьох років і здатний перекрити воду за лічені секунди. Команда для цього надходить за допомогою радіопротоколу Jeweller, який забезпечує зв’язок з хабом на відстані до 1 100 метрів. Зв’язок захищений шифруванням, радіочастотним гопінгом та виявленням завад.



WaterStop буде доступний для замовлення в 4 кварталі 2022 року.

FireProtect 2 — це ціла лінійка датчиків, які забезпечують абсолютно новий рівень технологій пожежної безпеки в житловому секторі. Ajax розробила унікальну димову камеру, яка захищена від пилу та комах. Це означає, що її не потрібно регулярно чистити. В середині знаходиться біспектральний оптичний сенсор, який здатен розрізняти дим від пари.



Другий сенсор в датчику — це термістор. Він швидко розрізняє підвищення температури, що дає суттєву перевагу при горінні синтетичних матеріалів. Також була презентована розширена версія датчика з додатковим сенсором чадного газу. Обидва датчики мають версії зі змінюваними та вбудованими батареями. Від змінюваних батарей датчик пропрацює до 7 років, а з вбудованими не менш як 10.



Ajax також розробила окремі версії без димової камери — у дещо меншому корпусі. Є різні версії: з сенсором температури, з сенсором чадного газу та з двома сенсорами одночасно.

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