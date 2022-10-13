Український безпілотник Fowler перехоплює ворожі дрони у повітрі

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Українські розробники представили проєкт безпілотника перехоплювача Fowler (“Птахолов”), який призначений для знешкодження ворожих дронів у повітрі.
Планується використовувати Fowler у комбінації з системою виявлення ворожих об’єктів у повітряному просторі. Подібний перехоплювач у взаємодії з оптичним або тепловізійним комплексом виявлення повітряних цілей може стати бюджетним рішенням, що забезпечить протиповітряну оборону від цивільних дронів типу Phantom та Mavic, а також, у теорії, навіть від армійських розвідувальних комплексів ближнього радіуса дії типу “Елерон-3”.
Система керування перехоплювача базується на відносно дешевій позаосьовій головці самонаведення, яка працює у видимому та інфрачервоному спектрі для забезпечення наведення.
Безпілотник поставляється у транспортно-пусковому контейнері, обладнаному системою безпечного пуску.
Fowler оснащений контейнером з сіткою, що активується датчиком наближення у момент підльоту до цілі. У випадку знешкодження цілі сіткою дрон успішно приземляється на землю та може бути використаний повторно після перезаряджання. Fowler також може бути запрограмований і на пряме влучання у повітряну ціль.
Заявлені виробником тактико-технічні характеристики БпЛА Fowler:
максимальна висота до цілі — 1000 м
максимальна дальність до цілі — 1500 м
максимальна швидкість цілі — 50 м/с
стартова вага — 1,5 кг
довжина — 0,53 м
розмах крил — 0,42 м.
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