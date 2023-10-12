Adobe нарощує використання технологій штучного інтелекту для своїх інструментів

12 октября 2023 г., 12:35

0

Tweet

Компанія Adobe на конференції Adobe MAX в Лос-Анджелесі анонсувала Firefly Image 2, який, як стверджується, здатний генерувати більш якісні зображення, ніж попередня версія.

Крім того, з'явилася нова модель Firefly Vector для генерування векторної графіки та Firefly Design для створення шаблонів.

Adobe анонсувала Firefly у березні, заявивши, що з часом це стане "сімейством генеративних моделей штучного інтелекту для творчого самовираження". Рішення дозволяє користувачам створювати художні та інші зображення, просто описуючи їх текстом звичайною мовою.

Відтоді Firefly було включено до багатьох додатків Creative Cloud. Так у Photoshop з'явився інструмент генеративної заливки та розширення, яке дозволяє використовувати текстові підказки для розширення або зміни зображень. Можливості генеративного АІ Firefly також стали доступні у програмі для обробки відео Adobe Premiere Pro.

Завдяки Firefly Image 2 інструмент тепер може генерувати більш фотореалістичні зображення, ніж раніше, відтворюючи деталі, такі як риси обличчя, листя, волосся, руки, шкіру і текстуру. Зазначається, що згенеровані зображення також відрізняються більш яскравими кольорами і контрастністю, а також вищою роздільною здатністю.

Користувачі також можуть отримати доступ до нових інструментів редагування на базі АІ - наприклад, зʼявилась можливість регулювати глибину різкості та додавати розмиття в русі.

Нова функція Prompt Guidance допомагає користувачам покращити текстові підказки і точніше описати, яке саме зображення вони хочуть створити.

Функція Generative Match дає можливість вибирати з попереднього списку зображень або завантаженого файлу стиль для створення нового.

Adobe заявляє, що Firefly Vector - це перша у світі генеративна модель штучного інтелекту для векторної графіки, яка дозволяє створювати редаговані векторні зображення за допомогою текстових підказок.

Також стала доступна нова модель Firefly Design, яка підтримує нову бета-версію функції перетворення тексту в шаблон в Adobe Express. Вона призначена для створення настроюваних шаблонів для друку, онлайн-реклами, постів у соціальних мережах, відео тощо.

В рамках своєї презентації Sneaks під час конференції MAX, компанія Adobe також продемонструвала можливості на базі штучного інтелекту у своїх в майбутніх продуктах.

Project Stardust - новий редактор з підтримкою об'єктів, який дозволить користувачам вибирати обʼєкти на фотографіях і просто переміщати їх просто мишкою. Або замінювати їх чимось іншим, причому кожен об'єкт розглядається як ще один шар.

Project Fast Fill дозволить використовувати текстові підказки для додавання, видалення та розширення контенту відео.

Project Dub Dub Dub використовує можливості АІ для автоматизації відеодубляжу та узгодження його з екранним виконанням. Штучний інтелект дозволить зберігати голос оригінального джерела і перекладати його на підтримувані мови.

Project Res Up має на меті дати нове життя старим відео, використовуючи штучний інтелект для підвищення роздільної здатності без розмитості та видалення артефактів та інших збоїв. Завдяки використанню дифузійного апсемплінгу, інструмент може покращити різкість і деталізацію відео.

Project Draw та Project Delight дозволять швидко створювати ескізи за допомогою грубих контурів, додавати супровідні текстові підказки, а штучний інтелект перетворить їх на векторний малюнок.

Найлегший ноутбук ASUS для бізнесу з OLED-дисплеєм у 14" став доступний в Україні