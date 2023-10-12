Світовий ринок ноутбуків відновиться вже наступного року

12 октября 2023 г., 11:35

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TrendForce повідомляє, що у другому кварталі канали постачання ноутбуків продемонстрували здоровий рівень.

Наголошується що, як Північна Америка, так і Азійсько-Тихоокеанський регіон демонструють здоровий апетит до споживчих моделей середнього та низького рівня. Це не просто гонка за поповненням запасів, це стратегічний крок, спрямований на підготовку до очікуваної хвилі повернення до школи в третьому кварталі.

І ось що цікаво: саме тоді, коли Google готувався до впровадження ліцензійних зборів, поставки Chromebook досягли піку. Цей сплеск спричинив зростання поставок ноутбуків у другому кварталі до 42,52 мільйона одиниць, що на 21,6% більше, ніж у попередньому кварталі. Однак, якщо поглянути на загальну картину, то в першому півріччі було відвантажено 77,5 млн одиниць, що на 23,5% менше, ніж у першому кварталі минулого року.

TrendForce також зазначає, що у другому півріччі 2023-го року імпульс до зростання зумовлений купівельною спроможністю кінцевих споживачів. Однак, оскільки економічні перспективи двох основних ринків ноутбуків - США та Європи - оповиті невизначеністю, типовий сезонний купівельний попит приглушений. Щобільше, частина цього попиту вже була задоволена у ІІ кв. Як результат, у третьому кварталі прогнозується помірне зростання поставок ноутбуків на 3,8% до 44,13 млн. одиниць. Річний обсяг поставок ноутбуків сягне 163 млн одиниць, що на 12,2% менше, ніж у попередньому році.

У підготовці до 2024 року технологічний горизонт виглядає багатообіцяючим. Оскільки ринкові запаси вирівнюються з більш здоровими показниками, а очікуваний інфляційний тиск починає стабілізуватися, світові поставки ноутбуків готові до потенційного відновлення. Проте не все так райдужно. Оскільки глобальне споживче середовище все ще відчуває обмеження, навіть попри поступове зростання попиту, ринок поки що не демонструє сильних "бичачих" ознак.

За прогнозами TrendForce, у 2024 році річні темпи зростання коливатимуться в межах 2-5%, що сприятиме збільшенню обсягів поставок трохи вище допандемічного рівня. Після коригування запасів на ринку очікується поступове відновлення. Проте вся увага залишається прикутою до гігантів серед споживчих ринків - Китаю та США, щоб зрозуміти, чи дійсно можна очікувати на більш значне зростання поставок.

У другій половині року відсутність сезонної ринкової активності в поєднанні з пригніченим попитом не лише вплинула на прибутковість компаній, але й створила проблеми для бюджетування на наступний рік. Водночас розвиток штучного інтелекту та акцент на його фундаментальній інфраструктурі може відсунути на другий план витрати на ІТ. Хоча підтримка Windows 10 завершиться в жовтні 2025 року, очікується, що це спричинить хвилю оновлення бізнес-пристроїв, починаючи з 2024 року. Однак TrendForce вважає, що, виходячи з попиту на комерційні ноутбуки, імпульс і нагальність цієї хвилі оновлення може бути відкладений і приглушений, що зробить значне зростання поставок менш імовірним.

Що стосується споживчого попиту, то якщо розглядати світові економічні центри сили, то Китай стикається з проблемами, пов'язаними зі слабкою економічною ситуацією та низьким рівнем зайнятості, що накладає певний песимістичний відбиток на розвиток його ринку. На противагу цьому, у США у 2023 році спостерігалося значне відновлення попиту, але очікування натякають на помірне зростання у 2024 році. Європа, після дворічної рекалібровки попиту, може стати свідком споживчого пожвавлення у другій половині року, якщо загальний економічний клімат покращиться. Нарешті, Південно-Східна Азія, де зростає споживчий сегмент, прогнозує висхідний тренд поставок, що вказує на помірне зростання пристроїв, орієнтованих на споживача.

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