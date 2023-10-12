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Кількість нових реєстрацій географічних доменів в українській транслітерації суттєво збільшилася

12 октября 2023 г., 13:35
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Як повідомляє “Хостмайстер”, за результатами третього кварталу 2023 в домені .UA нараховується 610,728 доменів, з них 26,891 - це домени другого рівня. Порівнюючи з даними другого кварталу відбулося незначне зменшення кількості доменів - на 0.33%
 
В доменній зоні .UA реєструються домени другого рівня (за наявності прав на використання відповідного знаку для товарів та послуг) та домени третього рівня. Для реєстрації доступні 64 публічних домени: 58 географічних, 3 загального призначення на 4 спеціальні домени.
 
Протягом третього кварталу щодня реєструвалося 185 нових доменів. Це перевищує показники першого кварталу (150 доменів щоденно), і навіть другого кварталу, який приносив 182 нові домени на день.
 
Процент продовження доменів порівняно з другим кварталом 2023 року майже не змінився. Для домену com.ua він трохи зменшився, проте залишався на рівні показника відповідного періоду 2021 року.
 
Компанія “Хостмайстер” разом з реєстраторами ініціювали проект, спрямований на підвищення популярності українського написання міст в доменах. Першим кроком стала акція "KYIV.UA - додай української", націлена на стимулювання реєстрацій в домені KYIV.UA
 
Приріст домену kyiv.ua лише за два акційні місяці склав 160%. Якщо на початку серпня в домені було 2781 домен, то на 1 жовтня кількість доменів становить 4.473. Інтернет-історія Києва поповнилася 1.780 новими іменами.
 
Як повідомляється, не тільки Kyiv.ua привертає увагу реєстрантів. Інші географічні домени в українській транслітерації також стають більш помітними на доменній мапі України. Кількість нових реєстрацій збільшилася в chernivsy.ua, kharkiv.ua, odesa.ua
 
Пріоритетний розвиток публічних доменів на основі української транслітерації продовжується. В наступному кварталі з'являться кілька публічних географічних доменів з правильною українською транслітерацією. Також готується нова акція, щоб підтримати українську ідентичність в Інтернеті.

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