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Acer выпустила беспроводной компактный проектор

26 июля 2021 г., 12:35
Acer выпустила беспроводной компактный проектор


Компания Acer представила  проектор XD1520i в компактном форм-факторе.

Площадь поверхности устройства соответствуют бумажному формату А4 – 297х200 мм, его толщина менее 7 см, а масса составляет всего 2.1 кг.

Как отмечается, проектор обладает функцией беспроводной работы и обеспечивает яркость в 4000 светодиодных люменов (1600 ANSI-люменов) при разрешении Full HD (1920 x 1080 пикселей) и расширенной (в 1,2-1,4 раза по сравнению с обычными LED-лампами) цветовой гамме.

Срок службы лампы XD1520i достигает внушительной отметки в 30000 часов и подкрепляет впечатляющую функциональность технической базы надежностью и долговечностью.

Acer выпустила беспроводной компактный проектор



Проектор имеет встроенный динамик на 3 Вт.

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