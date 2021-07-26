«Укртелеком» увеличил доход от интернета на 7,4%

26 июля 2021 г., 13:15

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По сообщению «Укртелекома», В первом полугодии 2021 г общий доход компании составил 3,4 млрд грн, что более чем на 10% превышает аналогичный показатель годичной давности. При этом EBITDA выросла на 29% и достигла 1,1 млн грн. Маржа EBITDA также выросла на 4,5 пп и составляет 31,3%.



Доход от телекоммуникационных услуг оператора составил почти 2,4 млрд грн. Частным абонентам предоставлено услуг на почти 1,5 млрд грн, бизнес-потребителям – на 692 млн грн. Быстрый рост базы пользователей фиксированного оптического интернета до 203 тысяч абонентов (+ 83%) обусловил дальнейшее увеличение дохода от интернета до более 1 млрд грн (+ 7,4%). В бизнес-сегменте доход от интернета увеличился на 10,2% до 226 млн грн, а в массовом – на 6,6% до 786 млн грн.



Оператор продолжает подключать небольшие города и села к скоростному оптическому интернету. Сообщается, что сейчас работы ведутся в почти 150 населенных пунктах, уже проложено более 4,5 тысячи километров волоконно-оптического кабеля. Работы, к которым привлекаются местные подрядные организации, проводятся с соблюдением всех необходимых карантинных мероприятий.



Отмечается, что по всей стране оптическим интернетом от «Укртелекома» уже пользуются 850 медицинских и 1250 образовательных учреждений, а также 380 территориальных общин. Из них 156 медицинских и 233 учебных заведений и 21 территориальную общину подключено в этом году. «Укртелеком» ожидает объявления тендеров местных общин для участия в программе Минцифры для обеспечения современным оптическим интернетом объектов социальной инфраструктуры и населения сельской местности.



Растут доходы, связанные с управлением активами, в частности, поступлениями от коммерческой аренды имущества, незадействованного в производственных процессах, в I полугодии они составили более 213 млн грн, что почти на 41% больше аналогичного периода прошлого года. Оператор начал трехлетнюю программу обновления автопарка, которая предусматривает замену более 1300 автомобилей, используемых в производственный деятельности оператора, в том числе и для выездов аварийно-восстановительных бригад, развертывания волоконно-оптических сетей, подключения и обслуживания абонентов.



Капитальные инвестиции оператора в I полугодии 2021 составили почти 310 млн грн.



В этом году «Укртелеком» уже оплатил 975 млн грн налогов в бюджеты всех уровней.

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