Acer виводить на український ринок відеокарти Nitro з Intel Arc

11 апреля 2025 г., 12:35

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Новітні відеокарти Nitro Intel Arc B570 OC та Nitro Intel Arc B580 OC пропонують вдосталь швидкодії для сучасних ігор та професійної роботи. На борту відповідно 10 або 12 ГБ пам’яті GDDR6. Відеоадаптери засновані на сучасних графічних процесорах Nitro Intel Arc B-серії, що мають відповідно 18 або 20 високоефективних обчислювальних ядер Xe2.



Мікроархітектура наступного покоління Xe2 забезпечує до 50% поліпшену продуктивність на ядро для ігор з ефектом присутності, швидкого створення контенту та роботи з новітніми AI-додатками. На додачу архітектура Xe2 забезпечує разючі реалістичні ефекти в іграх, зокрема освітлення, тіні й віддзеркалення у реальному часі завдяки потужним можливостям трасування променів. Непересічна швидкодія також досягається внаслідок вдосконалених технологій оптимізації виводу зображення. Технологія Intel Xe XeLL, заснована на передових алгоритмах, усуває затримки між введенням даних з клавіатури й миші та тим, що відбувається на екрані. Технологія Intel Xe XeFG генерує додаткові кадри за допомогою AI, котрі чергуються з наявними, щоб значно збільшити кількість кадрів на секунду для додаткової плавності та продуктивності. Тож любителі ігор отримають плавний геймплей та неабияку ігрову продуктивність. Медіарушій Хе та низка супутніх технологій суттєво прискорюють створення та редагування контенту, роботу AI-застосунків. Відеоадаптери використовують інтерфейс PCIe 4.0, передбачають можливості для розгону й тактові частоти до 2740 МГц.



Відеокарти Nitro Intel Arc серії В обладнані вдосконаленою системою охолодження Frostblade, котра створена з урахуванням високих вимог геймерів, забезпечує стабільну роботу й оптимальну швидкодію навіть за високих навантажень попри компактний формфактор. Це також гарантує, що обидві моделі можливо встановити навіть в доволі компактні корпуси. Подвійні вентилятори з довговічними дворядними кульковими підшипниками створюють оптимальний повітряний потік за мінімального шуму, тож геймерам буде до вподоби тиша впродовж ігрових сесій. Захисна панель на звороті виготовлена з алюмінію. Вона забезпечує більшу конструктивну цілісність та покращує охолодження завдяки збільшеним вентиляційним отворам. Один порт HDMI 2.1 та три Display Port 2.1 дозволяють створення просунутих настільних систем з кількома моніторами.



Низка додаткових програмних рішень від Acer поліпшує ігровий досвід використання відеокарт Nitro Intel Arc серії В. Застосунок Acer Intelligence Space слугує центром інтелектуальних функцій з підтримкою штучного інтелекту, що ідентифікує встановлене у системі апаратне забезпечення та рекомендує сумісне ПЗ. Intelligence Space допомагає оптимізувати продуктивність, покращує ігровий досвід та дозволяє знайти нові інструменти без зайвих зусиль. Acer ProCam автоматично розпізнає найбільш бурхливі моменти геймплею та записує їх. Acer Game Assistance покращує ігровий досвід, зокрема завдяки адаптивній системі прицілювання Game Scene.



Acer Nitro Intel Arc B570 OC (DP.Z4CWW.P01) – від 13999 грн.

Acer Nitro Intel Arc B580 OC (DP.Z4BWW.P01) – від 15599 грн.

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