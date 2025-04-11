MediaTek представила нову флагманську мобільну платформу Dimensity 9400+

11 апреля 2025 г., 13:35

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Компанія MediaTek оголосила про випуск SoC Dimensity 9400+, новітнього доповнення до свого флагманського сімейства чипсетів Dimensity. Забезпечуючи виняткові можливості генеративного й агентного AI, а також інші поліпшення продуктивності, Dimensity 9400+ підтримує новітні великі мовні моделі (LLM), зберігаючи водночас суперенергоефективність. Dimensity 9400+ має дизайн All Big Core, що об'єднує одне ядро Arm Cortex-X925, яке працює на частоті до 3,73 ГГц, у поєднанні з 3x Cortex-X4 і 4x Cortex-A720 ядрами. Така конфігурація прискорює однопотокову і багатопотокову продуктивність, забезпечуючи першокласний користувальницький інтерфейс Android.



«MediaTek Dimensity 9400+ полегшує надання інноваційних, персоналізованих можливостей штучного інтелекту на пристрої, а також підвищує загальну продуктивність, щоб ваш пристрій міг легко справлятися з усіма завданнями», - сказав Джей Сі Хсу (JC Hsu), старший віцепрезидент MediaTek. «Ми тісно співпрацюємо з розробниками та виробниками, щоб продовжити створення надійної екосистеми застосунків AI та інших функцій, які принесуть споживачам низку переваг щодо швидкості та конфіденційності».



У Dimensity 9400+ інтегрований 12-ядерний графічний процесор Arm Immortalis-G925, який покращує візуальні враження від ігор, вносячи в смартфони можливості рівня ПК з підтримкою мікромапів непрозорості (OMM) для реалістичних ефектів. Завдяки цьому елементи відеоігор, як-от рослинність, волосся або пір'я, виглядають реалістичніше й об'ємніше без шкоди для продуктивності. Потужний графічний процесор чипсета також підтримує пікову швидкість гри, даючи змогу користувачам грати довше без затримок. Крім того, Dimensity 9400+ оснащений новим перетворювачем частоти кадрів 2.0+ (MFRC 2.0+), який був розроблений у співпраці з розробниками ігор для подвоєння ефективного FPS і підвищення енергоефективності на 40% при використанні MFRC.



MediaTek Imagiq 1090 забезпечує запис HDR-відео в усьому діапазоні зуму, даючи змогу користувачам робити ідеальні знімки з великої відстані. Технологія MediaTek Smooth Zoom забезпечує плавне фільмування рухомих об'єктів, даючи змогу користувачам виділяти потрібне зображення і звук у кожній сцені.



Додаткові можливості Dimensity 9400+ включають:



- Збільшення дальності прямого Bluetooth-з'єднання між телефонами до 10 км, що в 6,6 раза більше, ніж у Dimensity 9400.



- Підтримка супутникового з'єднання BeiDou, що забезпечує на 33% швидше TTFF (час до першої фіксації) навіть без стільникового зв'язку.



- Тридіапазонний паралелізм Wi-Fi 7 з п'ятьма потоками.



- MediaTek Xtra RangeTM0, що забезпечує ширше покриття Wi-Fi на 30 м.



- Можливості 5G/4G Dual SIM Dual Active, Dual Data для більшої гнучкості користувачів.



Перші смартфони на базі MediaTek Dimensity 9400+ з'являться на ринку вже цього місяця.

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