Dynatrace купує Metis для покращення спостережуваності баз даних завдяки AI

11 апреля 2025 г., 11:45

0

Tweet

Компанія Dynatrace придбала Metis, щоб розширити можливості observability баз даних на основі штучного інтелекту. Тепер розробники та SRE зможуть легше виявляти проблеми, оптимізувати та автоматизувати роботу баз даних. Завдяки аналітиці Metis на основі AI, команди матимуть змогу завчасно реагувати на потенційні проблеми, пов’язані з базами даних, скорочувати час простою та підвищувати надійність додатків.

Metis створила observability-платформу для баз даних на основі AI, яка орієнтується безпосередньо на розробників та SRE. Технологія компанії надає рекомендації експертного рівня для SQL-запитів, запитів векторного пошуку, індексів та схем баз даних, а також проводить автоматичні дії з виправлення помилок. Інтегруючи Metis у платформу Dynatrace, вендор прискорює комплексний підхід до observability баз даних, надаючи командам потужні інструменти для завчасного керування та оптимізації баз даних, скорочення часу простою та забезпечення безперебійної роботи додатків.

Бази даних – це основа сучасних додатків, але вони також можуть стати головним джерелом проблем з продуктивністю. Сьогодні від розробників очікують швидкого випуску нових функцій, і водночас вони відповідають за стан баз даних, що традиційно вимагає глибоких знань.

Dynatrace вже працює над інтеграцією можливостей Metis у свою платформу. Перші функції очікують запуску вже цього року.

Комп’ютерний розум: генеративний штучний інтелект у рішеннях AWS