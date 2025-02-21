Acer представляє в Україні нові зарядні станції потужністю до 3000 Вт

21 февраля 2025 г., 14:35

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Компанія Acer оголосила про розширення своєї лінійки зарядних станцій трьома моделями потужністю 600, 1800 і 3000 Вт. Вони забезпечують безперебійне живлення обладнання та ефективно накопичують енергію з відновлюваних джерел у поєднанні з сонячними панелями. Пристрої використовують місткі літій-залізо-фосфатні акумулятори LiFePO4 з підтримкою прискореного заряджання. Станції мають систему автоматичного резервування, що спрацьовує щонайбільше за 14 мс. Практичний дизайн з округленими гранями та зручні ручки сприяють транспортуванню та перенесенню з місця на місце. Міцні корпуси, що виготовлені зі зносостійких матеріалів, дозволяють користуватися зарядними станціями не лише вдома, але й, наприклад, у туристичних походах. Світлодіодний світильник, що вбудований у корпус, має три режими роботи й може використовуватися як додаткове джерело освітлення або для подання сигналу SOS.



Найкомпактніша з новинок, портативна зарядна станція Acer APS311 600W (GP.ADT11.02C) орієнтована на живлення різноманітних пристроїв як-от акваріуми, ноутбуки, портативні гаджети, медичне обладнання тощо. З вагою лише 7 кг та зручною складаною ручкою зарядну станцію зручно переносити. Батарея на 512 Вт∙год з робочою вихідною потужністю 600 Вт та піковим показником 1000 Вт. На заряджання необхідно до 120 хвилин, від сонячної батареї (200 Вт) станція заряджається приблизно за 4-6 годин, тривалість залежить від погодних умов. Портативна зарядна станція Acer APS311 пропонує дев’ять виходів змінного та постійного струму, у тому числі USB й Type-C та два гнізда для підключення техніки й побутових приладів. Глибина розряду становить 93%, а отже після 3000 циклів місткість батареї становитиме не менше 80%.



Ціна Acer APS311 600W (GP.ADT11.02C) становить від 17999 грн.



Новинка Acer APS321 1800W (GP.ADT11.02E) належить до зарядних станцій середнього рівня, що здатні живити широкий спектр приладів та навіть велику побутову техніку у разі тривалих перебоїв з енергопостачанням. За ваги 22 кг станція містить акумулятор на 1229 Вт∙год, забезпечує роботу обладнання потужністю до 1800 Вт, пікове навантаження при цьому становить до 3000 Вт. З функцією швидкої зарядки батарея пристрою заряджається менш ніж за 100 хвилин. Час, необхідний для заряджання від сонячної панелі (400 Вт), становить 4-6 годин. Глибина розряду складає 93%, після 3000 циклів місткість батареї становитиме не менше 80%. Зарядна станція пропонує до 14 виходів змінного та постійного струму, серед яких три виходи для під’єднання побутової техніки.



Ціна Acer APS321 1800W (GP.ADT11.02E) — від 32999 грн.



Найбільш потужна з новинок, зарядна станція Acer APS331 3000W (GP.ADT11.02G) пропонує широкі можливості для накопичення енергії та живлення великої кількості приладів. Модель Acer APS331 призначена для застосування у кемпінгах, офісах на відкритому повітрі, резервного живлення оселі, розваг, медичного обладнання, акваріумів, аерофотографування та інших прикладних сценаріїв. Батарея місткістю 2560 Вт∙год може бути розширена за допомогою шести додаткових акумуляторів, що дозволяє накопичувати до 17500 Вт∙год енергії. Зарядна станція забезпечує робочу потужність до 3000 Вт й витримує пікові навантаження до 5000 Вт. Для швидкого заряджання Acer APS331 необхідно 110 хвилин. Сонячна панель (800 Вт) здатна зарядити станцію за 4-6 годин залежно від погодних умов. Показник глибини розряду (DoD) складає 95%, після 4000 циклів місткість батареї становитиме не менше 80%. Корпус новинки виготовлений із міцного алюмінієвого сплаву, внутрішні компоненти вентилює інтелектуальна система охолодження. Станція має до 14 виходів змінного та постійного струму для живлення багатьох пристроїв одночасно. Вага Acer APS331 становить 34 кг, тож конструкція передбачає пару коліщаток та телескопічну ручку, що дозволяють перевозити пристрій на кшталт дорожньої валізи.



Модель Acer APS331 3000W (GP.ADT11.02G) обійдеться від 75499 грн.

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