Новий бізнес-ноутбук Acer TravelMate P6 14 AI важить менш ніж 1 кг

3 июня 2026 г., 16:35

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Компанія Acer анонсувала чотири нові ноутбуки TravelMate бізнес-класу, розроблені для забезпечення високої продуктивності та найсучасніших можливостей AI для великих підприємств, а також малого та середнього бізнесу. Флагманською моделлю є преміальний ноутбук TravelMate P6 14 AI – ультралегкий ПК з Copilot+ під керуванням Windows 11 на базі процесорів Intel Core Ultra серії 3 з Intel vPro. У новій лінійці також дебютують перші комерційні ноутбуки Acer на базі найновіших процесорів Intel Core серії 3 – TravelMate P2 Spin 14, TravelMate X2 15 та TravelMate X2 14. Вони розроблені для забезпечення надійної продуктивності, мають вбудовані функції безпеки, широку сумісність і доступне прискорення AI, що допомагає зменшити час простою парку пристроїв, спростити підтримку та підвищити продуктивність працівників.



Ультралегкий ноутбук TravelMate P6 14 AI (TMP614-55-TCO, TMP614-55T-TCO, TMP614-55,

TMP614-55T, TMP614-74-TCO, TMP614-74T-TCO, TMP614-74, TMP614-74T) – це флагманський комерційний ноутбук Acer для підприємств, яким потрібен найвищий рівень безпеки та продуктивності на базі AI в портативному корпусі преміумкласу. Цей ноутбук є ПК з Copilot+ під керуванням Windows 11 на базі нових процесорів Intel Core Ultra серії 3 з Intel vPro, що забезпечує сукупну продуктивність AI до 150 TOPS для надшвидкого виконання різноманітних робочих процесів.



Створений для максимального комфорту в дорозі, TravelMate P6 14 AI важить менше ніж 1 кг та вирізняється новою конструкцією клавіатури й корпусу Acer Comfort Touch, що поєднує вуглецеве волокно та алюмінієво-магнієвий сплав. Пристрій оснащено акумулятором місткістю 71 Вт·год, який підтримує швидке заряджання завдяки високошвидкісній технології Power Delivery та забезпечує до 30 годин автономної роботи, що дає змогу професіоналам працювати протягом найдовших робочих днів без підзаряджання. Високошвидкісне підключення забезпечують модуль Wi-Fi 7 і порт Thunderbolt 4, що гарантують швидку передачу даних та безперешкодну інтеграцію із зовнішніми дисплеями й периферійними пристроями.



Безпека має першорядне значення для корпоративного розгортання, і тому TravelMate P6 14 AI пропонує комплексний багаторівневий пакет захисту. Платформа Intel vPro надає надійну основу для безпеки Windows 11 завдяки спеціальному апаратному забезпеченню, яке дає можливість виявляти загрози на основі машинного навчання для ідентифікації прихованих атак у режимі реального часу без навантаження на центральний процесор. Кожен ПК з Copilot+ під керуванням Windows 11 є комп’ютером із захищеним ядром, що гарантує найвищий рівень захисту апаратного забезпечення, мікропрограм та операційної системи. Для додаткового захисту рішення Acer включають шифрування Acer ProShield Plus для безпеки даних, додаткову сигналізацію про проникнення в корпус, яка сповіщає користувачів у разі несанкціонованого відкриття корпусу пристрою, та вбудовану шторку камери для фізичної конфіденційності.



Для підвищення продуктивності та покращення комунікації TravelMate P6 14 AI оснащено кількома функціями, які покращують якість відеоконференцій. Розумні функції камери на базі AI дають можливість професіоналам збільшувати деталі на екрані до чотирьох разів за допомогою Acer Display Lens, переглядати ключові моменти зустрічі в уповільненому режимі та зчитувати QR-коди з екрана – і все це без переривання ходу зустрічі. Крім того, завдяки 5-мегапіксельній ІЧ-камері з технологією Acer PurifiedView під час відеодзвінків можна використовувати фільтри покращення вигляду та інші розумні фільтри.



Для зменшення втоми очей 14-дюймовий дисплей захищено склом Corning Gorilla Matte Pro, яке має антивідблискові та антирефлексні властивості, забезпечуючи чітку видимість у складних умовах освітлення – як в офісах відкритого планування, так і на вулиці. Насиченість і яскравість деталізованого зображення забезпечуються завдяки 100% охопленню колірного простору DCI-P3 та технології HDR True Black; також доступний варіант екрана з панеллю OLED 2.8K. Крім того, дисплей підтримує змінну частоту оновлення зображення (VRR), динамічно підлаштовуючись під вміст на екрані, щоб заощаджувати заряд акумулятора.



TravelMate P2 Spin 14 (TMP214RN-51, TMP214RN-51-TCO) – це ноутбук-трансформер «2-в-1» на базі процесорів Intel Core серії 3 з інтегрованим модулем NPU, у якому поєднано надійну продуктивність, гнучкість і вбудовані функції безпеки, що необхідні для виконання корпоративних проєктів. Його шарнірне кріплення з кутом повороту 360 градусів забезпечує плавний перехід між режимами, а 14-дюймовий сенсорний екран WUXGA (16:10) IPS та вбудований стилус Wacom AES 2.0 підтримують інтуїтивно зрозуміле введення, особливо в режимі планшета. Система камер складається з 5-мегапіксельної або Full HD вебкамери, спрямованої на користувача, а також 5-мегапіксельної камери, спрямованої назовні, що дає змогу демонструвати фізичні зразки або рукописні нотатки віддаленим колегам і, таким чином, допомагає долати фізичні бар’єри. Під час відеодзвінків у різних середовищах технологія Acer PurifiedVoice із функцією шумопоглинання на основі AI активно пригнічує фонові шуми, щоб забезпечити чіткий звук, а технологія Acer PurifiedView сприяє інтелектуальній оптимізації відео.



Пристрій також пропонує швидке та стабільне підключення завдяки Wi-Fi 7 і Bluetooth 6.0.



Модель TravelMate P2 Spin 14 відзначається високими стандартами безпеки та довговічності (сертифікація MIL-STD 810H, дискретний чип TPM 2.0 і підтримка технології Acer DustDefender, яка автоматично очищує систему охолодження від пилу кожні шість годин). Програми Acer, як-от TravelMateSense, доповнюють можливості пристрою, інтелектуально адаптуючи систему до звичних робочих процесів користувача, щоб оптимізувати енергоспоживання та підвищити продуктивність.



Доповнюючи нову лінійку TravelMate, моделі TravelMate X2 15 (TMX215-51, TMX215-51T, TMX215-51-TCO, TMX215-51T-TCO) та TravelMate X2 14 (TMX214-52, TMX214-52T, TMX214-52-TCO, TMX214-52T-TCO) пропонують малому й середньому бізнесу найновіші можливості продуктивності процесорів Intel Core серії 3 у міцному корпусі типу «мушля». TravelMate X2 15 оснащено 15,6-дюймовим IPS-дисплеєм і виділеною цифровою клавіатурою, завдяки чому цей пристрій стає інструментом для фахівців, що займаються бухгалтерським обліком та іншими робочими процесами із залученням великого обсягу даних. 14-дюймовий TravelMate X2 14 важить 1,4 кг, що важливо для тих, хто працює в дорозі, та пропонує комплексні функції безпеки й можливості AI для бізнесу. Для оптимізації продуктивності його оснащено дисплеєм WUXGA зі співвідношенням сторін 16:10.



Обидві моделі TravelMate X2 сертифіковані за стандартами міцності MIL-STD 810H і містять дискретний чип TPM 2.0, а також додатковий сканер відбитків пальців і підтримують функцію додаткових сповіщень про відкриття корпусу для підвищеного рівня безпеки. Технологія Acer PurifiedVoice із функцією шумопоглинання на основі AI та технологія Acer PurifiedView забезпечують покращену за допомогою AI якість віртуальних зустрічей, тоді як Wi-Fi 6E та повний набір портів гарантують швидке й універсальне підключення. Крім того, додаткова сертифікація EPEAT та упаковка, що на 100% підлягає вторинному перероблюванню, сприяють досягненню екологічних цілей організацій.



Ноутбук Acer TravelMate P6 14 AI надійде в продаж в Україні у вересні 2026 року.



Ноутбук Acer TravelMate P2 Spin 14 надійде в продаж в Україні у жовтні 2026 року.



Ноутбук Acer TravelMate X2 15 надійде в продаж в Україні у жовтні 2026 року.



Ноутбук Acer TravelMate X2 14 надійде в продаж в Україні у вересні 2026 року.

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