Україна посіла четверте місце у Європі за рівнем підтримки стартапів

21 февраля 2025 г., 15:35

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Україна вперше увійшла до звіту European Startup Nations Alliance (ESNA). У рейтингу за 2024 рік серед 24 європейських країн вона посіла четверте місце за рівнем упровадження Startup Nations Standards (SNS). Одним із важливих складників цього успіху стала Дія, яка допомагає українцям швидко отримувати державні послуги та реєструвати бізнес.

Startup Nations Standards – це набір практик, які спрямовані на підтримку підприємництва в ЄС і розвиток стартапів у малі та середні інноваційні підприємства. Рівень упровадження SNS в Україні становить 73%, що значно перевищує середній показник у ЄС – 61%.

Три основні напрями, де Україна досягла високих результатів за звітом ESNA 2024: швидкість створення бізнесу; доступ до фінансування; цифрові технології та доступність державних цифрових послуг; податкове регулювання та опціони.

Україна входить до 17% країн Європи, де компанію можна зареєструвати за один день. Це стало реальністю завдяки цифровим сервісам Дії. Також Україна стала однією з 18 країн Європи з найвищим рівнем цифровізації. Програми Українського фонду стартапів (USF) були відзначені як зразок ефективної підтримки для українських стартапів із доступом до необхідного фінансування. Крім того, в Україні діє сприятливий податковий режим для технологічних компаній Дія.City.

European Startup Nations Alliance (ESNA) – це організація, яка оцінює рівень впровадження стандартів SNS у країнах Європи, відображаючи ключові досягнення та стан їхніх стартап-екосистем. У листопаді 2024 року Україна приєдналася до карти європейських стартап-націй, коли Український фонд стартапів став членом ESNA, створивши для країни нові можливості у сфері інновацій.

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