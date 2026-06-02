Нові планшети Acer з AI та окуляри доповненої реальності розширюють можливості роботи в дорозі

2 июня 2026 г., 15:35

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Компанія Acer анонсувала нове покоління планшетів – Acer Iconia Duo S14, Iconia Duo S12 та Iconia Duo D12 – розроблених для подвійного використання: споживання медіаконтенту та продуктивної роботи. У них уперше використано співвідношення сторін 3:2 – золотий стандарт, оптимізований для обох цілей. Разом із новою лінійкою планшетів окуляри доповненої реальності (AR) Acer AR Vision GR0 та окуляри Acer GI0 із AI розширюють мобільні можливості за межі екрана.



Завдяки високій продуктивності однокристальних систем MediaTek Dimensity та Helio нове покоління планшетів Acer Iconia Duo забезпечує до 10 годин автономної роботи та оснащене слотом для карт пам’яті microSD місткістю до 1 ТБ, що підходить для розширення сховища під творчі файли з високою роздільною здатністю та бібліотеки даних.



Усі три моделі підтримують підключення активного стилуса, магнітної підніжки та клавіатури, завдяки яким пристрій перетворюється на інструмент для творчості.



Acer Iconia Duo S14 (S14-11M) – це преміальний планшет, створений як інструмент для творчості та залучення продуктивності талановитих фахівців, що забезпечує безпеку та високу ефективність під час роботи в дорозі. Увагу в цьому пристрої привертає 14,2-дюймовий OLED-дисплей із роздільною здатністю 2880x1840, співвідношенням сторін 3:2, співвідношенням екран/корпус 91%, частотою оновлення 120 Гц та 100% охопленням колірної гами DCI-P3, що гарантує плавне та яскраве відображення контенту під час виконання складних творчих завдань.



Планшет працює під керуванням ОС Android 16 на базі процесора MediaTek Dimensity 8300 SoC, забезпечуючи флагманську потужність і швидкість для одночасного виконання багатьох завдань, застосування творчих інструментів із підтримкою AI та високопродуктивних інженерних процесів.



Завдяки вхідним і вихідним портам DisplayPort та двом портам USB Type-C Iconia Duo S14 можна перетворити на професійний портативний монітор або транслювати з його допомогою роботу на більші екрани для презентацій та виконання спільних проєктів.



З подвійною системою камер, що складається з 13-мегапіксельного об’єктива з фокусуванням та 5-мегапіксельного макрооб’єктива, користувачі можуть знімати найдрібніші деталі, а завдяки технології з двома мікрофонами звук відеозустрічей на цьому пристрої залишатиметься чітким. Серед додаткових преміальних функцій – сканер відбитків пальців, інтегрований у кнопку живлення для підвищеної безпеки, підтримка Wi-Fi 6E та чотири стереодинаміки.



Acer Iconia Duo S12 (S12-11M) – це компактний і легкий преміальний планшет, розроблений для цифрових ілюстраторів, керівників та інженерів, який забезпечує найвищу продуктивність і надає професійний набір інструментів у корпусі з алюмінієвого сплаву. Окрім додаткового нанотекстурного скла з антивідблисковими властивостями та покриттям проти відбитків пальців, він оснащений таким самим OLED-дисплеєм 2.8K, як і Iconia Duo S14, але з діагоналлю 12,2 дюйма та яскравістю 600 нітів, що забезпечує якість візуалізації. Крім того, модель Iconia Duo S12 працює на базі процесора MediaTek Dimensity 7400 SoC під керуванням ОС Android 16.



Планшет Acer Iconia Duo D12 (D12-11M) пропонує переваги екрана зі співвідношенням сторін 3:2 для продуктивності та творчості для ширшої аудиторії за привабливішою ціною. Його 12,2-дюймовий дисплей із роздільною здатністю 2400x1600 і співвідношенням сторін 3:2 підтримує сенсорне введення та частоту оновлення 90 Гц, що забезпечує плавну та швидку взаємодію під час виконання творчих і робочих завдань. Iconia Duo D12 працює на базі процесора MediaTek Helio G99 SoC у поєднанні з 8 ГБ вбудованої оперативної пам’яті, а порт USB Type-C та слот для карти microSD забезпечують гнучкі можливості підключення та розширення сховища.



Окуляри Acer AR Vision GR0 (GR100F) використовують обчислювальну потужність смартфона, ноутбука або іншого пристрою для активації доповненої реальності на вимогу та в дорозі. Завдяки двом екранам micro OLED Full HD, які охоплюють повне поле зору користувача, окуляри забезпечують досвід доповненої реальності, який можна порівняти із переглядом зображення на 172-дюймовому екрані з відстані 6 метрів. Це робить їх оптимальними для використання з іграми, для продуктивної роботи та навчання з підтримкою AR, а також для забезпечення конфіденційності під час роботи в громадських місцях. Вони також підтримують відображення як 2D, так і 3D-контенту.



Acer AR Vision GR0 підключається до головного пристрою за допомогою дротового з’єднання та сумісний із платформами Android, iOS та Windows, що робить його універсальним компаньйоном для різних гаджетів. Звук відтворюється через динаміки, розташовані біля вух, для створення природного ефекту стереозвучання. Розроблені для мобільності та комфорту, окуляри важать 69 г.



Окуляри Acer GI0 AI (GI100) поєднуються з різними мобільними пристроями, забезпечуючи бездротові можливості AI в дорозі без допомоги рук. Розроблені для поціновувачів технологій, мандрівників та активних професіоналів, окуляри Acer GI0 оснащені AI-помічником на базі Google Gemini, який забезпечує голосову взаємодію, аналіз зображень у реальному часі та переклад для спілкування різними мовами.



Вбудована камера дає можливість робити фотографії та записувати відео без допомоги рук для фіксації вражень і моментів, а завдяки функції запису голосу користувачам легше відстежувати розмови та протоколи зустрічей. Acer GI0 працює спільно із супутньою програмою Acer AspireSync на підключеному пристрої під керуванням Android або iOS. Підключення здійснюється через Bluetooth та Wi-Fi, що забезпечує надійний бездротовий зв’язок із мобільним пристроєм.



Планшети Acer Iconia Duo S14, Duo S12 та Duo D12 надійдуть в продаж в Україні в четвертому кварталі 2026 року.



Про початок продажу окулярів Acer AR Vision GR0 та розумних окулярів Acer GI0 в Україні буде анонсовано згодом.

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