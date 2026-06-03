Європейський Союз представив пакет технологічного суверенітету, щоб подолати залежність від США

3 июня 2026 г., 17:25

0

Tweet

Європейська комісія представила масштабний пакет законодавчих ініціатив, спрямованих на зміцнення технологічного суверенітету блоку та розвиток власних потужностей у сферах виробництва мікросхем, хмарних обчислень та AI.





Як повідомляє CNBC, запропоновані правила покликані радикально знизити критичну залежність європейського ринку від технологічних гігантів із США та Китаю. Пропозиції, які ще мають отримати схвалення всіх 27 країн-членів ЄС, з'явилися на тлі посилення глобальної геополітичної напруженості та дедалі гучніших закликів до диверсифікації. «Ми не можемо дозволити собі залежати від інших у питаннях технологій, які забезпечують роботу наших лікарень, стабільність енергомереж та безпеку наших сервісів», як заявила президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн (Ursula von der Leyen).





Одним із центральних елементів пакету став Закон про розвиток хмарних технологій та AI (Cloud and AI Development Act — CADA). Він впроваджує загальноєвропейську рамку, що визначає рівні суверенітету для хмарних обчислень, які використовуються державними організаціями для обробки чутливих даних. «Ми хочемо бути впевнені, що ніхто не має кнопки вимкнення», як підкреслила віцепрезидентка Єврокомісії Хенна Вірккунен (Henna Virkkunen), пояснивши, що Брюссель прагне позбавити іноземних провайдерів можливості застосувати так званий kill switch до критично важливих робочих навантажень. Вона додала, що американським компаніям буде важко досягти найвищого рівня суверенітету через дію закону США Cloud Act, який дозволяє правоохоронцям вимагати дані користувачів незалежно від місця їхнього зберігання. За словами партнерки юридичної фірми A&O Shearman Кетрін ді Лоренцо (Catherine di Lorenzo), вектор руху ЄС тепер виходить далеко за межі простої локалізації даних і охоплює структури власності, імунітет до екстериторіальних законів та операційний контроль.





Другою важливою ініціативою став закон Chips Act 2.0, розроблений для подолання надмірної залежності від третіх країн у сфері проєктування та виробництва напівпровідників. Новий документ фокусується на нарощуванні потужностей у сфері передових напівпровідникових технологій, які забезпечують роботу систем AI. Єврокомісія зазначила, що зробить пріоритетом будівництво передового ливарного заводу для виробництва чіпів безпосередньо всередині блоку. Коментуючи ініціативу, директор із науки та технологій Інституту глобальних змін Тоні Блера (TBI) Кіган Макбрайд (Keegan McBride) зазначив, що в епоху AI доступ до обчислювальних потужностей, енергії та інфраструктури визначає процвітання країн, проте повний відхід до стратегії «Європа перш за все» може послабити континент, якщо ЄС не матиме глобальних амбіцій експортувати свої технології.





Представлений пакет технологічного суверенітету є найбільш радикальною спробою Брюсселя збудувати цифровий кордон навколо європейського ринку та витіснити американських хмарних провайдерів, таких як Microsoft, AWS та Google, з державного сектору. Пряма згадка Хенни Вірккунен про kill switch відображає глибокий страх європейських лідерів перед тим, що в разі майбутніх геополітичних чи торговельних конфліктів Вашингтон зможе заблокувати доступ до критичної інфраструктури Європи. Це перетворює питання хмарних даних з суто економічної площини в площину національної безпеки та оборони.





Запуск Chips Act 2.0 із фокусом на AI-чіпи є визнанням того, що попередній закон про напівпровідники не зміг оперативно підготувати Європу до вибухового технологічного стрибка останніх років. Прагнення побудувати власну передову фабрику всередині ЄС є технологічно виправданим, проте стикається з жорсткою реальністю: капітальні витрати на такі об'єкти вимірюються десятками мільярдів євро, а Європа наразі критично відстає від Тайваню та США за рівнем експертизи. Головний ризик стратегії полягає в тому, що надмірна регуляторна ізоляція та бюрократичний тиск CADA можуть сповільнити впровадження передових AI-інструментів європейським бізнесом, прирікаючи регіон на технологічне відставання від США в гонитві за ідеальним юридичним суверенітетом.

Стратегія охолодження ЦОД для епохи AI