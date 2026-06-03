Cisco представила єдину платформу для управління та захисту критичної IT-інфраструктури за допомогою AI-агентів

3 июня 2026 г., 15:35

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Компанія Cisco анонсувала запуск Cisco Cloud Control - уніфікованої платформи, де люди та AI-агенти можуть спільно керувати, моніторити та захищати критичну IT-інфраструктуру. Новинка закладає фундамент для абсолютно нової операційної моделі управління під назвою AgenticOps.



Платформа об'єднує мережеві технології, безпеку, обчислення, аналітику (observability) та інструменти для спільної роботи в одному захищеному середовищі з єдиною точкою входу. Завдяки спільній базі даних та єдиному операційному контексту люди та AI-агенти діють синхронно, при цьому фінальний контроль завжди залишається за людиною.



«AI-агенти мислять і діють безперервно на швидкості софту, і це повністю змінює підхід до масштабування, керування та захисту критичної інфраструктури, - зазначив Джіту Пател (Jeetu Patel), президент і директор із продуктів Cisco. - Cisco Cloud Control - це командний центр для епохи агентного AI. Це простір, де ваша команда та робочі AI-агенти працюють пліч-о-пліч, володіючи абсолютно однаковою інформацією».



Cisco Cloud Control повністю ліквідує розрізненість IT-систем завдяки інтеграції таких компонентів, як крос-доменна телеметрія, де усі потоки даних зводяться в один інтерфейс, дозволяючи відстежувати стабільність систем, поведінку AI-агентів та економіку токенів.



Платформа використовує комбінацію передових фронтирних моделей та кастомну мережеву модель Cisco Deep Network Model, яка увібрала в себе 40 років досвіду компанії в управлінні мережами.



Довірені автономні агенти здатні самостійно пройти шлях від фіксації збою до його усунення - знаходити аномалії, виявляти причини, проводити віртуальне тестування виправлень і підтверджувати відновлення стабільної роботи системи.



Cisco AI Canvas - це багатокористувацький генеративний простір, де інженери та AI-агенти в реальному часі спільно розслідують складні інциденти. Контекст бесіди повністю зберігається під час перезмінок або передачі завдання на вищий рівень підтримки.



Cloud Control Studio - простір для розробки, що містить два інструменти: Agent Builder (для створення власних AI-агентів та їх підключення до понад 50 сторонніх платформ через відкритий протокол MCP) та App Builder (для створення додатків за допомогою текстових підказок природною мовою на базі OpenAI Codex).



Усі створені додатки та агенти можна публікувати на внутрішньому маркетплейсі Cloud Control Marketplace. Відсьогодні платформа переходить у статус обмеженої доступності в США, а згодом розгорнеться по всьому світу завдяки нативній інтеграції з екосистемами AWS, Google Cloud (включаючи Wiz), Microsoft, Slack, ServiceNow та PagerDuty.



Коли час від виявлення вразливості до її використання зловмисниками скоротився з тижнів до лічених хвилин, реактивний захист більше не працює. Як учасник проєктів Project Glasswing (Anthropic) та Daybreak (OpenAI), Cisco постійно тестує власні продукти на міцність за допомогою найновіших AI-моделей. Цей підхід ліг в основу відкритих специфікацій Foundry Security Spec, які тепер може використовувати будь-яка компанія для аудиту безпеки.



Справжньою технологічною революцією став запуск Live Protect - цифрової імунної системи, яка захищає пристрої Cisco від щойно виявлених критичних вразливостей безпосередньо під час роботи продукту (без перезавантажень, оновлень прошивки чи сервісних вікон). Технологія вже доступна для комутаторів серії Nexus N9000, а найближчим часом з'явиться на смарткомутаторах та маршрутизаторах для кампусних і філійних мереж. Крім того, архітектура Hybrid Mesh Firewall тепер об'єднує захист власних та сторонніх фаєрволів, блокуючи поширення загроз усередині мережі.



Зловмисники вже практикують атаки типу «перехопи зараз, розшифруй пізніше», збираючи зашифрований корпоративний трафік з метою зламати його, коли з'являться потужні квантові комп'ютери. Cisco оголосила про готовність захистити бізнес від цієї загрози.



Відсьогодні всі нові серії комутаторів, маршрутизаторів та фаєрволів для дата-центрів і офісів постачатимуться з квантово-безпечним захищеним завантаженням.



Cisco зобов'язується інтегрувати технології квантово-безпечного зв'язку в більшість своїх основних продуктів до грудня 2026 року.



У липні 2026 року в рамках сервісу Cisco IQ стануть доступні інструменти Quantum Ready Assessments для виявлення найбільш вразливих до перехоплення активів, а також методологічний фреймворк Quantum Resilience Framework.



Для підтримки клієнтів у нову епоху підрозділ Cisco Services запускає комплекс послуг Resilient Infrastructure Services, що складається з трьох кроків: оцінка ризиків від передових AI-моделей, модернізація інфраструктури та побудова стійкої оборони.



Головним інструментом підтримки стане оновлений інтелектуальний помічник Cisco IQ, повністю інтегрований у Cisco Cloud Control. Сервіс отримає підтримку локального розгортання для компаній із жорсткими вимогами до суверенітету даних. Крім того, функція Peer Benchmarking дозволить організаціям анонімно порівнювати свої показники вразливості та ризики застарівання обладнання (LDOS) із показниками схожих компаній у своїй галузі. Глобальний запуск оновленого Cisco IQ заплановано на липень 2026 року.

Стратегія охолодження ЦОД для епохи AI