LG анонсує смартмонітор MyView 4K

5 января 2024 г., 9:35

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За заявою LG Electronics (LG), на виставці CES 2024 компанія представить нову лінійку розумних моніторів LG MyView. Кожен монітор, розроблений для продуктивності та розваг, оснащений відомою платформою webOS і пропонує різноманітні зручні функції та варіанти підключення. Бренд LG MyView, що дебютує у 2024 році, передає персоналізовану взаємодію з користувачами, яку забезпечують преміальні смартмонітори компанії.



Розумні монітори LG MyView дозволяють користувачам транслювати фільми, серіали та спортивні передачі, слухати музику та працювати віддалено, не підключаючись до ПК. Нові моделі 2024 року, в тому числі відзначена нагородою «CES Innovation Award» модель 32SR85U, оснащені дисплеями LG IPS 4K, що забезпечують якісне зображення. Завдяки webOS новітні розумні монітори LG мають інтуїтивно зрозумілий інтерфейс, персоналізовану взаємодію з користувачами та цілий світ додатків на вибір. Щоб задовольнити різні смаки, деякі моделі LG MyView доступні в різноманітних кольорах, таких як білий, ніжно-бежевий, бавовняно-рожевий і бавовняно-зелений.



Нові дисплеї LG MyView (моделі 32SR85U, 32SR83U та 32SR70U) з 31,5-дюймовими IPS-панелями 4K (3840x2160) підіймають планку якості зображення в категорії розумних моніторів. Дисплеї мають тонкий формфактор із 3-стороннім дизайном практично без рамок, щоб покращити враження від перегляду та заощадити простір. Моделі 32SR85U та 32SR83U оснащені регульованою підставкою з круглим вирізом, тоді як 32SR70U має низькопрофільну основу для компактного та стильного вигляду. Модель 32SR85U здобула нагороди «Innovation Award» на виставці CES 2024, «Red Dot Design Award» та «iF Design Award» 2023 року.



LG MyView із вбудованою ОС webOS 23 підтримує віддалену роботу та домашні розваги, пропонуючи доступ до великого та постійно наростального каталогу популярних потокових сервісів, програм, що підвищують продуктивність, як-от Microsoft 365 і Google Calendar, а також сумісність з AirPlay 2 і Miracast для бездротового віддзеркалення екрана. Вбудовані Wi-Fi та Bluetooth забезпечують підключення до Інтернету та сумісних периферійних пристроїв. Модель 32SR85U можна поєднати зі знімною вебкамерою Full HD (1920x1080), що підходить для відеоконференцій та інтерактивних додатків.



Іс Лі, віцепрезидент і голова ІТ-підрозділу компанії LG Electronics Business Solutions, наголосив: «Розумні монітори LG MyView забезпечують чудову якість зображення, зручність webOS і бездротового підключення, елегантний дизайн і багато іншого. Наші персоналізовані під стиль життя монітори можуть задовольнити індивідуальні потреби кожного споживача, забезпечуючи їм покращений досвід користування, незалежно від того, переглядають вони щось, працюють чи займаються спортом».

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