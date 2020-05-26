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27 мая – вебинар "Как управлять проектными задачами" 

26 мая 2020 г., 18:45

27 мая – вебинар

Трудно создать эффективную команду из сотрудников, когда кто-то из них частично, а кто-то полностью, занят разработкой проекта. Несколько труднее создать команду, если ее члены не могут взаимодействовать непосредственно друг с другом. 

В управлении виртуальной проектной командой главными задачами становятся развитие доверия и создание эффективного способа обмена информацией. 

На вебинаре вы узнаете:

    Какие механизмы можно использовать для поддержки проекта? 

    Как правильно организовать проектные совещания и кто ответственен за ввод плановой информации?

    Как информировать все заинтересованные стороны о промежуточных результатах, сроках, прогнозах?

    Кто может ставить задачи, одобрять и подтверждать завершение работы над каждым промежуточным результатом?

27 мая, 16:00. Участие бесплатное при условии предварительной регистрации: https://bit.ly/2ZzceGr 


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