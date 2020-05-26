27 мая – вебинар "Как управлять проектными задачами" 

Трудно создать эффективную команду из сотрудников, когда кто-то из них частично, а кто-то полностью, занят разработкой проекта. Несколько труднее создать команду, если ее члены не могут взаимодействовать непосредственно друг с другом.
В управлении виртуальной проектной командой главными задачами становятся развитие доверия и создание эффективного способа обмена информацией.
На вебинаре вы узнаете:
Какие механизмы можно использовать для поддержки проекта?
Как правильно организовать проектные совещания и кто ответственен за ввод плановой информации?
Как информировать все заинтересованные стороны о промежуточных результатах, сроках, прогнозах?
Кто может ставить задачи, одобрять и подтверждать завершение работы над каждым промежуточным результатом?
27 мая, 16:00. Участие бесплатное при условии предварительной регистрации: https://bit.ly/2ZzceGr
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