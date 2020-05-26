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Megogo открывает свою площадку для всех создателей подкастов

26 мая 2020 г., 17:45
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Megogo открывает свою площадку для всех создателей подкастов

Медиасервис Megogo открывает свою площадку для всех желающих. Теперь свой авторский подкаст быстро и удобно можно добавить на Megogo, используя Telegram-бот. Со временем контент станет доступен для прослушивания в мобильном приложении Megogo.

Добавить подкаст можно в несколько шагов. Сначала необходимо перейти по ссылке на Telegram-бота https://t.me/podcaster_megogo_bot, далее нужно предоставить информацию про автора и подкаст, RSS-ленту подкаста и ознакомиться с пользовательским соглашением. После этого контент направляется на рассмотрение и модерацию в редакционную команду Megogo, и в случае успешного её прохождения – аудио будет доступно на медиасервисе.

«В декабре 2019 г. мы представили нашей аудитории аудиораздел. Популярность этого направления уверенно растет. Получать информацию в формате аудио становится удобнее все большему количеству пользователей. Еще на этапе запуска направления мы планировали сотрудничество и поддержку создателей подкастов. Поэтому отныне каждый желающий, как профессионал, так и новичок, сможет расширить аудиторию своих поклонников через Megogo», – отмечает Иван Шестаков, директор по стратегическому развитию Megogo.

Как и раньше, подкасты бесплатные для всех, даже для незарегистрированных, пользователей. Создание собственных подкастов командой Megogo будет продолжаться.

Аудионаправление Megogo доступно для пользователей мобильного приложения. Сейчас раздел имеет около 7000 аудиокниг и сотни подкастов, часть из которых собственного производства.


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