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17 стартапів презентували Україну на конференції Nexus 2050

2 июля 2024 г., 12:25
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Цього року технологічна конференція Nexus 2050 об’єднала понад 5 тисяч відвідувачів. Серед них – більш як 300 спікерів, 150 стартапів та 100 учасників виставки. Україну на події представила національна делегація із 17 технологічних компаній. До неї увійшли: TechNovator, Uspacy, Cardiomo, CONSULTANT, Almexoft, FreedomCode, HOWCOW, SoftBees, 3D UTU, FluxHR, Salee, Progalit, Spendbase, Prana, AERND UKRAINE LLC, Trojan System та S.Lab.

Усі стартапи презентували свої проєкти перед інвесторами на одній із головних сцен конференції. А також українська делегація ознайомилася з Люксембурзькою екосистемою інновацій і досліджень та відвідала «Будинок стартапів».

«Будинок стартапів» – це кампус, який об’єднує інноваційні хаби, інкубатори та стартапи. Тут представлені одні з найкреативніших компаній Люксембургу. Тож стартапи мали змогу налагодити партнерство з ключовими гравцями ринку.

Участь української делегації на Nexus 2050 організована Міністерством цифрової трансформації України, Посольством України в Бельгії, Українським фондом стартапів, Люксембурзько-українською торговою палатою, Luxinnovation у партнерстві з європейським консорціумом Seeds of Bravery та платформою «Назовні» за підтримки TechUkraine.

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