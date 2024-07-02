Інтеграція SAP Ariba з Prozorro дозволить підвищити ефективність закупівель

2 июля 2024 г., 13:35

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«Медичні закупівлі України» (МЗУ), SAP, Prozorro та Zakupivli.pro реалізували проєкт інтеграції закупівельних платформ: Prozorro та SAP Ariba. Інтеграція здійснюється через один із найбільших електронних майданчиків Zakupivli.pro – офіційного учасника системи державних закупівель Prozorro.

SAP Ariba є провідною світовою платформою для управління закупівлями, яка дозволяє компаніям ефективно управляти своїми закупівельними потребами від моменту їхнього виявлення до укладення та управління контрактом.

Мережа SAP Business Network об'єднує понад 8 млн компаній з усього світу. Інтеграція з SAP відкриє українським підприємствам доступ до постачальників та закупників з різних країн світу і сприятиме збільшенню конкуренції у закупівлях.

Ця інтеграція є результатом цілеспрямованої стратегії Prozorro до відкритості та співпраці з іншими системами, а SAP – до об’єднання з публічними електронними торговельними майданчиками. Партнерство посилить прозорість і ефективність публічних закупівель в Україні, а також надасть нові можливості для оптимізації процесів і зменшення витрат для державних компаній.

Мета інтеграції – автоматизувати процес підготовки МЗУ закупівельної документації, вийти на новий рівень управління даними та оптимізувати ланцюг постачання медичних товарів, а також усунути бар'єри між українським та міжнародним ринком.

Інтеграція дозволяє зробити плавним процес взаємодії IT-ландшафту «Медзакупівлі України» з національною системою Prozorro: накопичувати детальну інформацію щодо закупівель всередині МЗУ та приймати рішення щодо закупівель на основі даних.

За словами Ігоря Лисенко, керівника управління цифрової трансформації Медзакупівель України, команда МЗУ використовує SAP Ariba як єдину платформу комунікацій з постачальниками, проведення ринкових консультацій, опитувань, укладання договорів тощо.

Таким чином, за допомогою Prozorro та SAP МЗУ зможуть забезпечувати прозорість закупівель і дотримання законодавчих вимог.

Проєкт інтеграції було реалізовано спільно з EBRD та Deloitte.

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