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Intel лише третя у глобальному рейтингу виробників напівпровідників

2 июля 2024 г., 11:25

Counterpoint підготувала звіт про результати розвитку сегментавиробників напівпровідників за доходами у І кв. 2024 року.

Згідно з дослідженням компанія Samsung посіла перше місце на світовому ринку напівпровідників завдяки високому попиту на ринку пам'яті, особливо на DDR5 і системи сховища даних для генеративного АІ.

NVIDIA посіла друге місце, зафіксувавши ще чверть зростання виторгу, завдяки своєму домінуванню в галузі АІ та буму продажів у сегменті центрів обробки даних.

Intel повідомила про зниження доходу на 14% кв/кв у першому кварталі через низький попит у підрозділах Intel Foundry, Altera та Mobileye.

SK hynix та Micron також отримали вигоду від ринку твердотільної пам'яті, повідомивши про послідовне зростання доходів і посівши 4 і 7 місця відповідно протягом кварталу.

Qualcomm та Broadcom посіли 5 та 6 місця відповідно, обидві компанії повідомили про однозначне зниження доходів у квартальному обчисленні через слабкі показники у своїх ключових напрямках бізнесу.

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