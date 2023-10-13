Зумери активніше за інші покоління опановують генеративний ШІ

13 октября 2023 г., 17:25

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Salesforce представила результати опитування Generative AI Snapshot Research, яке було проведено серед понад 4 тис. респондентів у США, Великобританії, Австралії та Індії. Дослідження виявило поділ на супер-користувачів та відстаючих, що значною мірою зумовлено віком. А також показало, як люди використовують – або уникають – технології та що це означає для бізнесу.

Так шлях для генеративного АІ фактично прокладає покоління Z (люди, що народились у проміжок часу з 1997 по 2012 рр.). Штучний інтелект економить їхній час, допомагає їм бути організованими та нарешті просто викликає цікавість. Хоча більшість респондентів цієї вікової групи використовують генеративний АІ для розваг і навчання, вони вбачають значно більший потенціал цієї технології – як у бізнесі, так і в повсякденному житті.

Хоча «зумери», можливо, ще не використали весь потенціал технології, вони стверджують, що AI допомагає їм економити час, приймати обґрунтовані рішення та бути на крок попереду в технологічній сфері: 58% респондентів покоління Z стверджують, що генеративний АІ допомагає їм приймати обґрунтовані рішення; 52% кажуть, що АІ допомагає їм бути організованішими; 65% АІ позбавляє від простих завдань; 65% кажуть, що АІ дозволяє їм відчувати себе технологічно підкованими/ випереджаючими час.

Представники покоління Z також довіряють генеративному АІ в реалізації таких важливих життєвих завдань, як планування кар'єри: 52% довіряють генеративному АІ у прийнятті обґрунтованих рішень; 61% зацікавлені у використанні АІ для планування кар'єри та пошуку роботи.

«Зумери» роблять успіхи в освоєнні генеративного АІ та беруть активну участь у вдосконаленні своїх навичок. Серед них 48% вважають, що вони на шляху до освоєння цієї технології, а 52% – що відстають. При цьому, наприклад, лише 10% «бумерів» (народжені між 1946 та 1964 рр.) вважають, що вони на шляху до оволодіння АІ.

Близько половини (54%) опитаних вважають, що вони відмінно/ добре використовують генеративний АІ, а 47% – що їхні знання про технологію в цілому є відмінними/ добрими.

Респонденти покоління Z навмисно використовують такі інструменти, як YouTube і соціальні мережі, щоб підвищити свої знання, на відміну від представників «бумерів», які поглинають інформацію про генеративний АІ пасивно – через новини та ЗМІ.

Також цікаво, що найчастіше ChatGPT використовують для розваг – 38%, навчання – 34% та пошуку інформації – 28%.

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