Злоумышленники активизировали рассылку RAT-троянов корпоративным пользователям

14 декабря 2020 г., 13:55

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В ноябре вирусные аналитики компании «Доктор Веб» зафиксировали рассылку фишинговых писем корпоративным пользователям. Письма содержали вложенные троянские программы, обеспечивающие скрытую установку и запуск Remote Utilities – утилиты для удаленного управления компьютером.

Обнаруженные образцы условно можно разделить на две группы:

Самораспаковывающиеся архивы, которые содержали оригинальные исполняемые файлы Remote Utilitites и вредоносный модуль, загружаемый посредством DLL Hijacking. Этот модуль предотвращает отображение окон и иных признаков работы программы, а также оповещает злоумышленника о ее запуске и установке. Детектируется Dr.Web как BackDoor.RMS.180.

Самораспаковывающиеся архивы, которые содержали оригинальный установочный модуль Remote Utilities и заранее сконфигурированный MSI-пакет, обеспечивающий тихую установку программы для удаленного управления и последующую отправку сообщения о готовности к удалённому подключению на заданный злоумышленником сервер.

Обе группы вредоносного ПО объединяет не только используемый инструмент – Remote Utilities, – но и формат фишинговых писем. Их можно охарактеризовать как достаточно грамотно составленные и относительно объемные сообщения на русском языке, использующие потенциально интересную для получателя тему. Другой особенностью является защита вредоносной нагрузки при помощи пароля, при этом сам пароль приложен в виде текстового файла. Формат пароля представляет собой дату отправки письма.

В результате анализа сетевой инфраструктуры, используемой злоумышленниками для распространения BackDoor.RMS.187, были обнаружены еще несколько скомпрометированных сайтов, а также образец трояна Trojan.Gidra. Программа использовалась для первичного проникновения в систему через фишинговое письмо и дальнейшей загрузки бэкдора, скрыто устанавливающего утилиту Remote Utilties.

Бэкдоры на базе утилит для удаленного администрирования остаются актуальной угрозой безопасности и до сих пор применяются для атак на корпоративный сектор. В свою очередь фишинговые письма являются основным средством доставки полезной нагрузки на заражаемые компьютеры. Отличительная черта вредоносных вложений – архивация полезной нагрузки с использованием пароля, что позволяет письму преодолеть встроенные в почтовый сервер средства защиты. Другой особенностью является наличие текстового файла с паролем к поддельному архиву. Кроме того, использование вредоносной библиотеки и атаки DLL Hijacking обеспечивает скрытое функционирование ПО для удаленного управления на скомпрометированном устройстве.

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