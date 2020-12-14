Reddit покупает конкурента TikTok

14 декабря 2020 г., 13:18

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Компания Reddit, предоставляющая одноименный сервис форумов и обмена информацией, объявила о приобретении Dubsmash. Финансовые условия сделки не сообщаются.



Полученные активы должны закрыть нишу услуг для тех, кто создает видео и готовы с этим делиться в рамках предоставляемых услуг Reddit, как заявили представители сервиса.



Dubsmash был основан в 2014 г. в Нью-Йорке Сучитом Дашем (Suchit Dash), Йонасом Дрюппелем (Jonas Drüppel) и Тимом Спехтом (Tim Specht). Стартап сконцентрировался на разработке приложений под Android и iOS, которые позволяют пользователям создавать видео с различными возможностями звукового сопровождения и простого монтажа.



Как сообщается, Dubsmash ранее привлек от инвесторов 20,2 млн долл.



Многие наблюдатели рассматривают Dubsmash как одного из наиболее близких конкурентов TikTok. Компания утверждает, что ее приложения в настоящее время были установлены 350 млн раз, и пользователи уже создали более шести миллиардов видео.



На сегодня основу сообщества Dubsmash составляет молодежь. Согласно статистике, около четверти всех подростков афроамериканцев пользуются Dubsmash. Причем 70% всей базы составляют женщины. Около 30% пользователей входят в систему каждый день для создания видеоконтента, что свидетельствует о высоком уровне удержания и вовлеченности, а Dubsmash обеспечивает более миллиарда просмотров видео в месяц.



У TikTok около 50 млн активных пользователей в день в США. Reddit после интеграции Dubsmash может открыть к видеосервису доступ своих 52 млн активных пользователей, которые ежедневно используют платформу. Наблюдатели отмечают, что это может создать заметную конкуренцию доминирующему сейчас разработчику коротких видеоприложений.



По условиям сделки Dubsmash продолжит работу под собственным брендом. Reddit запустил свой собственный видеосервис еще в 2017 г., но, возможно, инструменты Dubsmash, которые вскоре будут интегрированы в платформу сервиса, придадут новый импульс.

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