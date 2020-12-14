Cisco обновила платформу Webex

14 декабря 2020 г., 14:45

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На конференции WebexOne Cisco представила уже доступное полностью обновленное решение Webex. Для этой платформы было анонсировано более 50 инноваций, которые можно разбить на три категории: бесшовная совместная работа, интеллектуальное гибридное рабочее пространство и интеллектуальное взаимодействие с заказчиками. Среди новых функций отмечаются следующие:

Шумоподавление и повышение качества речи. При использовании Webex «в эфир» больше не пробьется шум от громкого набора текста на клавиатуре или шелеста бумаги. Система автоматически обнаруживает и подавляет все посторонние звуки;

Транскрипция и субтитрование. Делать заметки по ходу встречи более не обязательно. Стенограммы составляются автоматически и в них можно осуществлять полноценный поиск, поэтому члены команды, пропустившие встречу, могут быстро наверстать пропущенное;

Выделение основных моментов и задач — Webex сам сделает это по устной команде;

Улучшенные макеты видео. Вы можете изменить отображение видео от участников на экране, выбрав нужных участников из галереи, или изменить масштаб и число отображаемых участников с помощью простого ползунка;

Webex Huddle (мгновенная организация совещаний). Быстро вызывайте определенных членов команды на спонтанную встречу одним щелчком мыши;

Заявлено, что совсем скоро будут доступны следующие возможности:

Перевод в реальном времени. С февраля локализованная транскрипция в реальном времени активного выступающего будет доступна на 10 языках: английском, испанском, французском, немецком, китайском, португальском, арабском, голландском, японском и русском.



Совместное использование контента с эффектом присутствия. Делитесь своей презентацией, видео или приложением в качестве динамического фона с наложенным видео. Это первая в своем роде технология, она станет доступной в течение 2021 года.

Жесты при виртуальных встречах. Понравилась презентация коллеги? Просто поднимите большой палец вверх, и ИИ преобразует движение в соответствующий смайлик на экране. Это первая в своей роде технология, она станет доступной в течение 2021 года.



Сохранение встреч и обмен контентом. Записи встреч и их детализация мгновенно сохраняются в приложении Webex. Просматривайте их на панели задач Webex или в групповых пространствах.

Действительно масштабные встречи. Совсем скоро будет доступна сессия Webex Events с участием до 25 000 человек. Еще больше — до 100 000 человек — смогут принять участие с помощью новой встроенной прямой трансляции Webex Events, которая появится в конце декабря.

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