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Cisco обновила платформу Webex

14 декабря 2020 г., 14:45
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Cisco представила обновления для платформы Webex

На конференции WebexOne Cisco представила уже доступное полностью обновленное решение Webex. Для этой платформы было анонсировано более 50 инноваций, которые можно разбить на три категории: бесшовная совместная работа, интеллектуальное гибридное рабочее пространство и интеллектуальное взаимодействие с заказчиками. Среди новых функций отмечаются следующие:

Шумоподавление и повышение качества речи. При использовании Webex «в эфир» больше не пробьется шум от громкого набора текста на клавиатуре или шелеста бумаги. Система автоматически обнаруживает и подавляет все посторонние звуки;

Транскрипция и субтитрование. Делать заметки по ходу встречи более не обязательно. Стенограммы составляются автоматически и в них можно осуществлять полноценный поиск, поэтому члены команды, пропустившие встречу, могут быстро наверстать пропущенное;

Выделение основных моментов и задач — Webex сам сделает это по устной команде;

Улучшенные макеты видео. Вы можете изменить отображение видео от участников на экране, выбрав нужных участников из галереи, или изменить масштаб и число отображаемых участников с помощью простого ползунка;

Webex Huddle (мгновенная организация совещаний). Быстро вызывайте определенных членов команды на спонтанную встречу одним щелчком мыши;

Заявлено, что совсем скоро будут доступны следующие возможности:

Перевод в реальном времени. С февраля локализованная транскрипция в реальном времени активного выступающего будет доступна на 10 языках: английском, испанском, французском, немецком, китайском, португальском, арабском, голландском, японском и русском.

Совместное использование контента с эффектом присутствия. Делитесь своей презентацией, видео или приложением в качестве динамического фона с наложенным видео. Это первая в своем роде технология, она станет доступной в течение 2021 года.

Жесты при виртуальных встречах. Понравилась презентация коллеги? Просто поднимите большой палец вверх, и ИИ преобразует движение в соответствующий смайлик на экране. Это первая в своей роде технология, она станет доступной в течение 2021 года.

Сохранение встреч и обмен контентом. Записи встреч и их детализация мгновенно сохраняются в приложении Webex. Просматривайте их на панели задач Webex или в групповых пространствах.

Действительно масштабные встречи. Совсем скоро будет доступна сессия Webex Events с участием до 25 000 человек. Еще больше — до 100 000 человек — смогут принять участие с помощью новой встроенной прямой трансляции Webex Events, которая появится в конце декабря.

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