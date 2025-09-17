Затверджено чотири проєкти Держспецзв’язку для посилення кіберзахисту та кіберстійкості держави

17 сентября 2025 г., 14:45

0

Міжвідомча робоча група з питань залучення міжнародної допомоги для забезпечення кібербезпеки та кіберстійкості держави підтримала чотири проєкти Державного центру кіберзахисту Держспецзв’язку для подальшої ініціації та консультації з урядами й організаціями в межах міжнародної ініціативи Талліннського механізму. Кожен із них націлений на посилення кіберзахисту та кіберстійкості держави.

Реалізація проєкту «Оцінка стану захищеності ІКС державних органів (тестування на проникнення)» забезпечить проведення заходів з оцінки стану захищеності державних інформаційних ресурсів у інформаційно-комунікаційних системах (тестування на проникнення – Pentest) державних установ та організацій з метою виявлення й усунення критичних вразливостей і недоліків.

Ініціатива «Модернізації Системи захищеного доступу державних органів до мережі Інтернет» передбачає оновлення обладнання для забезпечення захисту ІКС користувачів системи захищеного доступу до мережі Інтернет від кібератак.

Проєкт «Захист державних інформаційних ресурсів: розширення потужностей системи збереження резервних копій Національного центру резервування державних інформаційних ресурсів» спрямований на розширення ліцензованого обсягу сховища та забезпечення захищеної, високопродуктивної передачі великих обсягів даних на реплікований майданчик для забезпечення надійного зберігання резервних копій даних, що перебувають у власності органів державної влади.

Також Міжвідомча робоча група підтримала проєкт «Захист державних інформаційних ресурсів: сервіс захисту публічних вебзастосунків і реєстрів органів державної та місцевої влади від мережевих атак», який передбачає продовження ліцензій та збільшення можливостей для підключення ресурсів до сервісу захисту публічних вебзастосунків, який захищає органи державної влади від мережевих атак.

Загалом Міжвідомча робоча група підтримала 15 проєктів у сфері кібербезпеки та кіберстійкості органів виконавчої влади, підприємств, установ та організацій для подальшої ініціації консультації з урядами та організаціями у межах міжнародної підтримки «Талліннський механізм».

Талліннський механізм – це міжнародна ініціатива, започаткована у 2023 році міжнародними партнерами України для координації та сприяння розвитку цивільних кіберспроможностей України з метою забезпечення її права на самооборону в кіберпросторі та вирішення довгострокових потреб у кіберстійкості. Це комплексний захист, який поєднує експертну, технологічну та освітню підтримку.

На національному рівні до роботи Талліннського механізму залучені Міністерство закордонних справ України, Міністерство цифрової трансформації України, Служба безпеки України, Національний координаційний центр кібербезпеки та Державна служба спеціального зв'язку та захисту інформації України.

