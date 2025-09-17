Квантові обчислення – фінал наближається

17 сентября 2025 г., 13:35

Дві компанії-інноватори у сфері квантових обчислень змагаються за те, щоб першими випустити великомасштабні, комерційні машини з корекцією помилок. Цей крок знаменує собою завершальну стадію розвитку технології.



Компанія PsiQuantum залучила 1 млрд дол. у рамках раунду Series E для створення перших у світі комерційно корисних, стійких до відмов квантових комп’ютерів. Загальна сума фінансування сягнула 2,8 млрд дол., причому кожен раунд є надзвичайно масштабним. Заснована австралійськими та британськими науковцями, компанія має намір розпочати будівництво великомасштабних центрів квантових обчислень у Брісбені та Чикаго, а також розгорнути великі прототипи систем для перевірки архітектури та інтеграції своїх фотонних чипів.



Цього тижня американсько-британське підприємство Quantinuum також оголосило про залучення $600 млн від материнської компанії Honeywell для своєї системи Helios, яка має бути випущена пізніше цього року. Вона використовує технологію іонних пасток, що працює за температури, близької до абсолютного нуля.



Минулого тижня провідна європейська фірма з квантових комп’ютерів IQM у Фінляндії також залучила €275 млн (350 млн дол.) у рамках раунду Series B.



Ці угоди виокремлюють ці компанії як лідерів у сфері квантових обчислень і дають старт фазі консолідації для решти індустрії.



«Лише створення реальної речі — машин з мільйоном кубітів, стійких до відмов — розкриє весь потенціал квантових обчислень», — заявив професор Джеремі О’Браєн (Jeremy O’Brien), співзасновник і головний виконавчий директор PsiQuantum, колишній професор Бристольського університету у Великій Британії. «Ми з першого дня визначили, що для цього потрібно: це велике інженерне завдання, а не науковий експеримент. Ми спочатку взялися за найскладніші проблеми — на рівні архітектури та чипів — і тепер масово виробляємо найкращі у своєму класі квантові фотонні чипи на провідній американській фабриці напівпровідників [GlobalFoundries]».



«Майже через дев’ять років після того, як ми почали, ми вивели технологію на безпрецедентний рівень зрілості та продуктивності», — сказав доктор Піт Шедболт (Pete Shadbolt), співзасновник і головний науковий директор з Університетського коледжу Лондона. «У нас є чипи, у нас є комутатори, у нас є масштабована технологія охолодження, ми можемо створювати мережі, ми знайшли локації, у нас є комерційний мотив і державна підтримка — ми готові взятися за створення систем утилітарного масштабу».



Оцінки компаній різняться, що відображає їхню різну історію. Фінансування для Quantinuum надходить від її материнської компанії Honeywell, а її оцінка в 10 млрд дол. відображає корпоративну підтримку.



Фінансування PsiQuantum надходить від венчурних джерел, включно з фондами та рахунками, керованими філіями найбільшого у світі менеджера активів BlackRock, а також Temasek і Baillie Gifford. Це має нижчу, але, можливо, більш чесну оцінку в 7 млрд дол.



Quantinuum застосувала підхід «повного стека», об’єднавшись у 2021 році з британською софтверною компанією Cambridge Quantum Computing, щоб надавати апаратне забезпечення, прошивку, програмне забезпечення для розробників і спеціалізовані квантові додатки, такі як InQuanto. Саме тому одним із ключових акціонерів є глобальний банк JPMorganChase.



«Quantinuum продовжує відповідати та перевершувати наші заявлені цілі — стратегічно, технічно та комерційно. Ми повністю впевнені в здатності Quantinuum і надалі лідирувати у квантовій революції та створювати довгострокову цінність для своїх інвесторів та клієнтів», — зазначив Вімал Капур (Vimal Kapur), голова та головний виконавчий директор Honeywell. Він контролює поділ материнської компанії на три окремі операції. Quantinuum повинна буде забезпечити високу прибутковість від своєї оцінки, оскільки ринок рухається вперед.



Quantinuum нещодавно оголосила про партнерство та співпрацю з японською дослідницькою лабораторією Riken, SoftBank та постачальником іонних пасток Infineon Technology. Обидві компанії також працюють з Катаром та центром STFC Hartree у Великій Британії.



Ці угоди та оцінки залишають конкурентів позаду. Американська компанія IonQ зрозуміла це, швидко придбавши ключового виробника квантових процесорів Oxford Ionics за 1 млрд дол. і дві компанії, що займаються квантовими мережами. Лише цього року вона залучила 1,32 млрд дол. у рамках двох окремих угод.



IBM, мабуть, є винятком, маючи власні плани витратити неймовірні 150 млрд дол. на цю технологію. У неї є амбітна дорожня карта та власні центри обробки даних і мейнфрейми для розміщення своїх квантових чипів, зі 100 млн скоригованих на помилки логічних елементів у 2029 році.



Тим часом Європа все ще формує свою Квантову Стратегію, тоді як світ рухається вперед. IQM у Фінляндії двічі залучала найбільше фінансування для квантових технологій у Європі. Останній раунд Series B у розмірі €275 млн (350 млн дол.) минулого тижня довів загальну суму залучених коштів до понад €450 млн. Компанія вже постачає комерційні системи та планує створити повністю скоригований на помилки квантовий комп’ютер з 300 кубітами протягом наступних 18 місяців, що підкреслює, наскільки великий шлях їй ще належить пройти.



Аналогічно, Oxford Quantum Circuits (OQC) у Великій Британії є провідним розробником суверенних квантових обчислювальних систем у країні, і все ще прагне залучити 100 млн дол. у рамках раунду Series B на додаток до 47 млн дол., отриманих у 2022 році, щоб стати одним з покупців, а не бути купленим.



Попри інноваційну дворейкову квантову архітектуру, яка дозволила їй поставити комерційну систему в Японію, останніми місяцями компанія також натрапила на труднощі в постачаннях, що супроводжувалося зміною генерального директора та змінами в складі ради директорів.



Nvidia є головним переможцем у цій фінальній грі. Попри невдалі коментарі генерального директора Nvidia Дженсена Хуана (Jensen Huang) щодо перспектив квантових обчислень на початку цього року, які призвели до падіння цін на акції компаній, Nvidia зараз активно співпрацює як з PsiQuantum, так і з Quantinuum через свій венчурний підрозділ, а також працює з OQC у Великій Британії та Equal1 в Ірландії.



Катар також є інвестором у PsiQuantum, де фотонний підхід означає, що компанія не залежить від кріостатів у стилі «люстри», які часто використовуються у квантових обчисленнях. Замість цього вона розробила та ввела в експлуатацію нову систему охолодження високої щільності, схожу на модульні стійки, які зустрічаються в центрах обробки даних. Вона здатна охолоджувати сотні квантових чипів в одній шафі та може з’єднуватися з високоякісною квантовою мережею між віддаленими шафами, використовуючи стандартне телекомунікаційне волокно.



Квантові обчислення відрізняються від ажіотажу навколо штучного інтелекту, для центрів обробки даних якого виділяються мільярди доларів. Вони також створюють конкуренцію, оскільки генеративний AI, що працює на квантових системах, використовує лише частину енергії кремнієвих чипів.



«Це виходить за межі того, що можливо з AI», — каже Люк Ворд (Luke Ward), менеджер з інвестицій у приватні компанії британського фонду Baillie Gifford. — «PsiQuantum зараз знаходиться на передовій того, що може стати індустрією вартістю в трильйон доларів, здатною вирішити деякі з найбільших проблем людства. Ми вперше підтримали PsiQuantum понад шість років тому, визнавши її унікальний підхід до масштабування квантових обчислень. Відтоді компанія послідовно досягала технічних цілей, одночасно налагоджуючи тісне партнерство з промисловістю та урядом».

