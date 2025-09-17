AMD представляє процесори EPYC Embedded 4005 для програм з низькою затримкою на периферії

17 сентября 2025 г., 15:25

+11

голос Tweet

Компанія AMD анонсувала процесори серії EPYC Embedded 4005, розроблені спеціально для задоволення висхідного попиту на продуктивність обчислень у реальному часі, оптимізовану вартість систем та подовжений термін розгортання в пристроях мережевої безпеки та початкових промислових периферійних серверах. Побудовані на перевіреній серверній технології AMD, процесори AMD EPYC Embedded 4005 Series були розроблені з функціями, які відповідають унікальним вимогам програм, що потребують низької затримки, ефективного дизайну, довговічності та доступності. Зазначено, це масштабоване сімейство процесорів забезпечує найкращу в класі продуктивність на ват з розширеними функціями безпеки та підключення, ядрами з високою частотою та великим кешем L3, а також подовженим терміном служби продукту.



Високопродуктивна архітектура AMD «Zen 5» x86 об'єднує до 16 ядер і 32 потоків у компактному 4-нм чиплет-дизайні. Цей процесор розроблений для максимізації багатопотокової продуктивності та спрощення розробки програмного забезпечення, що дозволяє прискорити вихід на ринок. Пристрій має високі тактові частоти та до 128 МБ кешу L3, що забезпечує блискавичне керування даними та оптимізовану продуктивність для завдань, чутливих до затримок, як-от обробка мережевих пакетів і промислові системи управління в реальному часі. Він також підтримує набір інструкцій AVX-512 з 512-бітовим шляхом даних, що оптимізує ефективність і продуктивність для робочих навантажень висновків AI. Сконфігурований діапазон теплової потужності (TDP) від 65 Вт до 170 Вт дозволяє клієнтам збалансувати продуктивність та ефективність для конкретних вбудованих варіантів використання, наприклад, для міжмережевих екранів нового покоління (NGFW).



Вбудовані рішення вимагають більше, ніж просто продуктивність — вони потребують довговічності, стабільності та стійкості. Процесори EPYC Embedded 4005 Series забезпечують це завдяки семи рокам планової доступності виробництва для гарантування стабільності постачання, вбудованим функціям RAS (надійність, доступність, ремонтопридатність), таким як DRAM ECC, вбудована ECC/парність і виявлення помилок PCIe для максимізації часу роботи.



Простота інтеграції також має вирішальне значення для вбудованих розгортань, і EPYC Embedded 4005 використовує той самий роз'єм AM5, який використовується в кількох поколіннях EPYC. Ця послідовність спрощує дизайн плат і розробку систем, дозволяє масштабуватися в усій вбудованій екосистемі AMD для зменшення складності проєктування та забезпечує постійну сумісність програмного забезпечення x86 для швидшого виходу на ринок і простішого довготривалого обслуговування. Пристрій допомагає розробникам створювати дизайни, готові до майбутнього, дозволяючи їм легко оновлювати наявні рішення.



Процесори EPYC Embedded 4005 розроблені з можливістю підключення та пропускною здатністю, необхідними для програм периферійних обчислень нового покоління, включно з:



Підтримкою пам'яті DDR5 зі швидкістю 5600 МТ/с, шириною 128 біт і бічною смугою ECC, що забезпечує високу пропускну здатність і надійність.



Підтримкою PCIe Gen 5 з 28 лініями та 11 кореневими портами, що дозволяє розробникам легко інтегрувати високошвидкісні мережі, сховища та прискорювачі.

Вбудованими функціями безпеки AMD Infinity Guard, які допомагають захистити конфіденційні дані від сучасних складних атак і уникнути простоїв.



З випуском серії EPYC Embedded 4005 AMD розширює свою відданість ринкам вбудованих систем. Клієнти отримують платформу, яка поєднує в собі провідну продуктивність, надійні можливості підключення, простоту інтеграції та довгострокову підтримку, що допомагає їм швидше впроваджувати інновації, спрощувати оновлення та впроваджувати з упевненістю.

Стратегія охолодження ЦОД для епохи AI