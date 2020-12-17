Защищенные платформы Getac — решения для работы в экстремальных условиях 

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Один из ведущих поставщиков защищенных компьютеров, компания Getac Technology поставляет широкой ассортимент решений, которые обеспечивают работу в экстремальных внешних условиях. Какими же особенностями обладает эта техника?

Но прежде чем начать обзор, несколько слов о самой компании. Getac Technology является дочерней структурой холдинга MiTAC-Synnex Business Group, третьей по размеру IT-корпорации на Тайване. Getac отвечает за производство специальных устройств для военно-служебного применения, для спецслужб и сектора общественной безопасности, а также для коммерческого использования на транспорте, в промышленности и здравоохранении.

Важно также отметить, что большинство важнейших компонентов для выпускаемых продуктов, включая корпуса, производятся самой компанией Getac Technology.

Экран LumiBond: без бликов и царапин

Высоконадежные компьютерные платформы Getac Technology отличаются особой выносливостью, они сохраняют работоспособность в самых сложных условиях. Особенность ноутбуков и планшетов этого производителя — в особой конструкции LCD-матрицы, выпускаемой под торговой маркой LumiBond. Она поддерживает фирменную технологию Sunlight Readable, которая обеспечивает комфортную работу даже при ярком солнечном освещении, а емкостной сенсор не теряет чувствительности даже при касаниях руками в перчатках.

Наряду с высокими оптическими характеристиками, конструкция LumiBond защищает экран от царапин и механических воздействий. Это обеспечивается благодаря использованию композитного материала, заполняющего пространство между LCD-матрицей и сенсорной панелью, что также исключает образование конденсата внутри экрана. LumiBond превосходит по характеристикам все известные аналоги: светодиодная подсветка формирует яркое и контрастное изображение в солнечный день, подавляя засветку и возможные блики. В итоге, яркость достигает рекордных 1400 нит (на фоне 250-500 нит, стандартных для большинства ноутбуков).

Полностью защищенная платформа

Есть несколько уровней защиты мобильных платформ в зависимости от мер предосторожности, диктуемых областью применения используемого решения. Наиболее высокий — полностью защищенный ноутбук или планшет. Это мобильное устройство в максимально прочном и одновременно легком корпусе из магний-алюминиевого сплава, со способностью противостоять воздействию чрезвычайно жестких условий внешней среды. Допуск к эксплуатации полностью защищенных платформ регламентируется стандартами военной приемки MIL-STD-810G и MIL-STD-461G, а зачастую и сертификатом Европейской комиссии e-Mark, если речь идет о применении на транспорте.

Защищенный ноутбук Getac B360

Типичный представитель этого семейства Getac B360 поставляетcя с чипами Intel 10-го поколения Core i5/i7. При этом оперативная память наращивается модулями SO-DIMM до 64 ГБ. Также платформа допускает подключение до двух NVMe-накопителей емкостью 1 ТБ и оснащена сенсорной IPS-панелью LumiBond с диагональю 13,3 дюймов и разрешением 1920×1080 пикселей.

Полностью защищенный ноутбук Getac B360 — мощное, портативное решение нового поколения для самых требовательных пользователей.

Модель B360 должны заинтересовать тех, кто, считая полностью защищенные ноутбуки слишком громоздкими, ищет портативные устройства этого уровня. При разработке такого решения Getac пришлось пойти на компромисс в комплектации платформы аккумуляторными батареями — их две общей емкостью в 46,6 Вт·ч, и обе с возможностью «горячей» замены. Учитывая очень яркий экран LumiBond, это не так уж и много, даже для весьма экономных чипов Intel нового поколения. Сам дисплей теперь не традиционно прямоугольный, а широкоформатный с соотношением сторон 16:9. Несмотря на усиленную конструкцию, в закрытом виде толщина ноутбука составляет всего 3,4 см, а масса, как для устройств такого уровня, удивительно мала — 2,32 кг.

Клавиатура у B360 с виду самая стандартная, однако клавиши на мембранной основе имеют удобный ход и подсвечиваются красными светодиодами, что совсем не лишне в ночное время и в сумерках. Тачпад слегка утоплен, что упрощает работу вслепую. Его сенсорная панель отзывчивая, как при одинарных касаниях, так и при использовании жестов. И, наконец, Getac B360 поставляется со стилусом на резиновом спиральном шнуре. Стилус хранится в слоте на левом торце ноутбука и позволяет максимально точно задействовать возможности сенсорного экрана, особенно в рабочей среде, где необходимо работать в перчатках.

Отдельной строкой в характеристиках полностью защищенных платформ идет пыле- и влагозащищенность, степень защиты которых определяется требованиями IP65/IP66. При этом они поддерживают производительность в расширенном диапазоне температур, не реагируя на перепады. Важно также отметить, что в отличие от потребительских устройств, защищенные платформы должные иметь полный набор портов стандартного размера. В Getac B360 для их герметизации и защиты используются специальные распашные пластиковые клапана с резиновыми уплотнителями сложной конструкции. Оснащенный с трех сторон портами Getac B360 — это, по сути, мобильная рабочая станция.

Защищенный ноутбук Getac X500-G3

Полностью защищенная платформа X500-G3 предлагает еще больше вычислительной мощи — она оснащается либо процессорами семейства intel Core (i5-7440HQ или Core i7-7820HQ), либо более производительным Intel Xeon. Это полнофункциональный мобильный ПК с большим 15,6-дюймовым экраном, в котором упор сделан на профессиональную графику. Неудивительно, что на базе Getac X500-G3 при комплектации процессором Xeon E3-1505M v6 разворачивается мобильный сервер, способный решать широкий круг задач оперативно-тактического управления.

Ноутбук Getac X500 — если вам нужен экран высокой четкости с 15,6-дюймовой диагональю и возможность установки карт расширения PCI или PCIe

X500-G3 используется в самых разных сегментах, где требуется мощная мобильная рабочая станция. В качестве ОЗУ в устройстве используется быстрая и эффективная память DDR4 максимальным объемом 64 ГБ. Для нагруженных приложений весьма кстати окажется и дискретный графический акселератор NVIDIA GeForce GTX950M с 4 ГБ видеопамяти.

Два NVMe-накопителя емкостью в 512 ГБ или 1 ТБ обеспечат необходимое быстродействие, и живучесть данных. В варианте серверной версии система может быть оснащена тремя накопителями, конфигурируемыми как RAID 0, RAID 1 или даже RAID 5.

USB-порты поддерживают интерфейс USB 3.0, что позволило отказаться от некогда обязательного FireWire. Дополнительный аккумулятор на 112 Вт·ч приходится как нельзя кстати, фактически удваивая время автономной работы Getac X500-G3.

Защищенный планшет UX10

Когда возникают задачи, которые нужно выполнять «на бегу», полезным может оказаться сравнительно новый для защищенных платформ форм-фактор — ноутбуки-трансформеры, допускающие разделение экрана и док-станции.

Фактически, речь идет о защищенном планшете с сенсорным дисплеем. Типичный представитель этого класса устройств — 10-дюймовый планшет Getac UX10, уже хорошо зарекомендовавший себя в службах экстренной медицинской помощи, в коммунальном хозяйстве и решении задач на различных производствах.

Многофункциональный защищённый планшет Getac UX10, полностью соответствующий духу цифровой революции.

Ноутбук-трансформер Getac UX10 можно использовать и как защищенный планшет, и как полнофункциональную мобильную платформу вместе с клавиатурой и дополнительными портами. UX10 комплектуется пусть и не самыми новыми, но все же достаточно производительными четырехъядерными процессорами Intel Core 8-го поколения. Его 10-дюймовый IPS-экран обеспечивает разрешение 1920 × 1200 и высокую яркость в 1000 нит, которая вполне комфортна, хотя и несколько уступает топовой модели Getac B360. В оснащении устройства, есть и 10-точечный емкостный мультитач, и стилус с твердым наконечником, и дополнительный активный дигитайзер.

Getac UX10 комплектуется аккумулятором 46,6 Вт·ч, располагая в запасе и дополнительной батареей 99,8 Вт·ч. Как полностью защищенная платформа, планшет допускает «горячую» замену батарей. Несмотря на небольшую массу, прочностные характеристики Getac UX10 — на самом высоком уровне. Это устройство имеет элегантный дизайн, в котором форма подчинена функциональности.

Особое значение имеет герметизация и защита портов мобильной платформы. Как и полностью защищенный ноутбук Getac B360, планшет оснащен продуманными защитными дверцами с фиксацией. Дверцы с внутренним резиновым уплотнителем плотно прилегают к корпусу и надежно защищают устройство от внешних воздействий.

Полузащищенный ноутбук S410 G3

У Getac есть и более бюджетные решения — полузащищенные мобильные устройства. Их иногда еще называют полужесткими за счет усиленной конструкции корпуса, которая существенно прочнее офисных платформ, но не требует дорогостоящих элементов, присущих полностью защищенным решениям.

Такие устройства, типичным представителем которых является Getac S410 S3, эксплуатируются по большей части в полевых условиях, пусть и не столь экстремальных, как их дорогостоящие аналоги. Они обладают хорошей пылевлагозащитой, устойчивы к вибрациям и вполне комфортны для работы в любое время суток. Хотя ударопрочность полузащищенных ноутбуков и не является критичной характеристикой, Getac S410 S3 вполне сносно реагирует на падение с небольшой высоты и хорошо переносит механические воздействия в процессе работы.

Getac повышает планку для полузащищённых ноутбуков, новый S410 ещё прочнее, тоньше и легче, чем когда-либо прежде

Выбор процессоров для полузащищенного ноутбука S410 G3 шире, чем у более именитых собратьев: можно использовать и экономные Intel Core i3, и прагматичные Core i5, и производительные Core i7 восьмого поколения. Подсистема хранения SATA SSD, как правило, стартует с емкости 256 ГБ с возможностью расширения до 1 ТБ. В наличии штатные интерфейсы HDMI, USB 3.0, Ethernet RJ-45. Функциональность платформы можно расширить за счет разъема для SIM-карты, VGA, LPT, USB Type-C и еще одного Ethernet-порта.

Резюме

Защищенные ноутбуки и планшеты нашли свою потребительскую нишу, потому что работать под проливным дождем или в пустыне, в стужу или в жару — это их предназначение. Эти устройства позволяют решать поставленные задачи в любых условиях. Для каждой из них Getac может предложить платформу, оптимальную и по цене, и по производительности.

Ответить на ваши вопросы и предоставить необходимую консультацию по решениям Getac вам могут специалисты компании ELKO, официального дистрибьютора продукции Getac в Украине.

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