Запропоновано незаймисту, нетоксичну альтернативу літій-іонним батареям

26 ноября 2024 г., 11:25

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Літій-іонні акумулятори - робочі конячки домашньої електроніки і рушійна сила електричної революції в транспорті. Але вони підходять не для всіх сфер застосування. Їхній ключовий недолік - займистість і токсичність, через що великомасштабні літій-іонні накопичувачі енергії погано підходять для густонаселених міських центрів, а також поблизу заводів з обробки металів або хімічного виробництва.



Компанія Alsym Energy розробила незаймисту і нетоксичну альтернативу літій-іонним батареям, щоб допомогти поновлюваним джерелам енергії, таким як вітер і сонце, подолати розрив у ширшому спектрі секторів. В електродах компанії використовуються відносно стабільні та поширені матеріали, а електроліт складається в основному з води з деякими нетоксичними добавками.



«Щоб розв'язати проблему декарбонізації, ми повинні мати можливість виробляти ці батареї в будь-якому місці та за низькою ціною», - каже співзасновник Alsym і професор Массачусетського технологічного інституту Кріпа Варанасі (Kripa Varanasi).



Компанія вважає, що її батареї, які наразі тестуються потенційними клієнтами по всьому світу, мають величезний потенціал для декарбонізації промислового виробництва з високим рівнем викидів, а також бачать інші сфери застосування - від гірничодобувної промисловості до енергопостачання центрів обробки даних, будинків і комунальних служб.



«Ми забезпечуємо декарбонізацію ринків, яка раніше була неможлива», - каже співзасновник і генеральний директор Alsym Мукеш Чаттер (Mukesh Chatter). «Жоден хімічний або сталеливарний завод не наважився б розмістити літієву батарею поруч зі своїми приміщеннями через її займистість, а промислові викиди - набагато серйозніша проблема, ніж легкові автомобілі. Завдяки такому підходу ми можемо запропонувати новий шлях».

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