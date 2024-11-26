Meta пропонує 500 тис. дол. на розробку АІ-рішень

26 ноября 2024 г., 10:25

Міністр цифрової трансформації Михайло Федоров, що для українських розробників зʼявилась гарна можливість - долучитися до Llama Impact Grants та отримати грант до 500 тисяч доларів, а також менторську підтримку від Meta.

У фокусі інноваційні рішення для розвитку економіки, освіти, науки, інновацій та державних послуг, створені на основі великої мовної моделі Llama.

Програма працює у 20+ країнах, а цьогоріч, після звернення Мінцифри, Meta відкрила цю програму й для українських розробників. Компанія навіть розширила дату дедлайну до 1 грудня, щоб наші розробники взяли участь у програмі.

«Llama Impact Grants - це можливість представити Україну на міжнародній технологічній арені. Якщо у вас є ефективне рішення на базі Llama, долучайтеся », наголосив Михайло Федоров.

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