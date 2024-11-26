Представлено компактний LCOS-мікродисплей для високошвидкісної модуляції світла

26 ноября 2024 г., 13:35

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Дослідники з Інституту фотонних мікросистем Фраунгофера IPMS у співпраці з компанією HOLOEYE Photonics розробили компактний LCOS-мікродисплей з високою частотою оновлення, що дає змогу поліпшити оптичну модуляцію. Повідомляється, цей мікродисплей буде вперше представлений на 31-й Міжнародній виставці International Display Workshops (IDW) 2024 у Саппоро, Японія.



Мікродисплеї LCOS характеризуються низьким енергоспоживанням, невеликими розмірами та легкою конструкцією. Вони використовуються в адаптивній оптиці, що перемикається, зокрема, як фазові модулятори, а також як проєкційні дисплеї в доповненій або віртуальній реальності (AR/VR). Фазові модулятори, також відомі як просторові модулятори світла (SLM), використовуються в біологічній візуалізації та мікроскопії, зокрема для корекції хвильового фронту і формування променя. Мета - підвищити роздільну здатність зображення, мінімізувати спотворення, викликані біологічною тканиною, або захистити зразки. Новий мікродисплей LCOS від HOLOEYE і Fraunhofer IPMS використовує інноваційну задню панель CMOS, яка забезпечує високошвидкісну модуляцію світла.



Маттіас Верворн (Matthias Verworn) з HOLOEYE пояснює: «З новим поколінням об'єднавчих плат від IPMS ми можемо реалізувати компактні мікро-SLM і спеціально для застосувань із вимогами до малого формфактора. Дуже маленький розмір пікселя дає змогу збільшити кут дифракції, а швидкий інтерфейс підтримує високу тактову частоту та гнучкі можливості адресації дисплея залежно від конкретного застосунку».



Унікальні характеристики нового мікродисплея LCOS відкривають нові можливості в голографічних AR-системах, що носяться, в оптогенетиці, наприклад, для структурованої фотостимуляції нейронів, а також у квантовій оптиці і квантових обчисленнях.



Філіп Вартенберг (Philipp Wartenberg), керівник відділу проєктування інтегральних схем і систем у Fraunhofer IPMS, заявляє: «Нова архітектура задньої панелі нашого компактного LCOS-мікродисплея значно розширює можливості модуляції світла і набагато перевершує наявні частоти оновлення. Це стало можливим завдяки інтеграції повноцінного буфера кадрів і високошвидкісного інтерфейсу до матриці пікселів, що дало змогу досягти швидкості передавання даних до 576 Гбіт/с на масив пікселів із роздільною здатністю 1440x1080 пікселів і розміром пікселя 2,5 мкм».



HOLOEYE планує випустити перші продукти з цим модулятором світла LCOS на початку 2026 року.

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