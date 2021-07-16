Законодавці ухвалили в цілому спецрежим «Дія City» для ІТ-індустрії

16 июля 2021 г., 14:35

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«Міністерство цифрової трансформації України» повідомляє, що Верховна Рада 262 голосами ухвалила в цілому базовий законопроект №4303 «Про стимулювання розвитку цифрової економіки в Україні». Він визначає загальні засади функціонування спеціального режиму «Дія City», які поширюються не тільки на резидентів «Дія City», а й на всі ІТ-компанії. Серед них:

свобода діяльності – всі резиденти мають право самостійно здійснювати господарську діяльність, а також вибирати форми її організації та співпраці з третіми особами;

невтручання держави – передбачена норма про неприйнятність прямого чи опосередкованого примусу юридичних осіб до набуття статусу резидента «Дія City»;

презумпція правомірності діяльності резидентів;

стабільність – термін, упродовж якого держава гарантує ІТ-індустрії незмінність умов «Дія City», збільшений до 25 років;

формальний характер процедури набуття статусу резидента.

«Дія City» запроваджує комплекс стимулів для IT-компаній. Зокрема, передбачає інструменти для залучення інвестицій, додаткові механізми захисту прав на інтелектуальну власність, а також нову форму співпраці з фахівцями – гіг-контракти, – що поєднує в собі гнучкість фрілансу та соціальні гарантії.

Спеціальний режим «Дія City» запроваджується як альтернатива поточним умовам. Участь у ньому буде добровільною. Спецрежим не обмежуватиметься територіально, а діятиме по всій країні. Його резидентами можуть стати лише юридичні особи, зареєстровані за українським законодавством. Вплив держави на резидентів «Дія City» законодавчо зведений до мінімуму.

Стверджується, що головна мета «Дія City» – стимулювати розвиток України як цифрової держави. Очікується, що завдяки цьому проекту ІТ-індустрія зможе досягти 10% у ВВП країни – зараз частка становить близько 4%. Крім цього, доходи IT-галузі в Україні можуть значно збільшитись (з $6 млрд до $16,5 млрд), а кількість робочих місць у галузі зросте до 450 тис. до 2025 року.

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