Комбинированное подключение батарей повышает их эффективность на 30%

16 июля 2021 г., 13:55

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Фирма Switching Battery подала патентную заявку на созданные ею инновационный метод соединения батарей, динамически изменяющий их подключение с последовательного на параллельное.

Поскольку эти две схемы имеют взаимодополняющие преимущества, комбинированный, последовательно-параллельный (parа-series) метод может дать оптимальный результат для выходного напряжения.

Одним из ключевых достоинств новой схемы является то, что выходное напряжение можно непрерывно изменять в широком диапазоне значений, просто регулируя рабочий цикл переключающего сигнала. При этом, используемая единственная частота переключения может быть установлена равной частоте сети переменного тока (50/60 Гц), что позволяет значительно снизить электромагнитные помехи (EMI) и необходимость соблюдения связанных с ними норм.

Кроме того, состояние заряда системных батарей автоматически балансируется с перераспределением между ними оставшегося заряда. Слабый аккумулятор постоянно подзаряжается от остальных, что позволяет избежать общего отказа из-за исчерпания заряда одной батареи. Такая балансировка действует с самого начала, прежде чем разовьётся неуравновешенность, способная подвергнуть риску всю систему. Возможность использование элементов питания разных размеров обеспечивает повышенную гибкость использования комбинированного батарейного блока.

Допустим, имеется две батареи, ёмкостью 1 и 2 А ч, соединенные последовательно. Эта система перестанет работать когда первая батарея израсходует 90% заряда (0,9 А ч) и её напряжение упадёт до пренебрежимо малого значения. Вторая батарея при этом израсходует те же 0,9 А ч (поскольку ток при последовательной схеме одинаков), то есть 40% оставшейся общей энергии (0,1 + 1,1 = 1,2 А ч) нельзя будет использовать.

Напротив, при комбинированном методе, слабая батарея будет подзаряжаться от более ёмкой в параллельной фазе и обе они смогут использоваться до 90%-й разрядки (остаток 0,1 + 0,1 = 0,2 А ч).

Получаемая экономия 30% заряда имеет очень важное прикладное значение. Новая схема автоматически гарантирует максимальную эффективность использования аккумуляторов разной ёмкости, разной степени заряженности, или таких, чьи рабочие характеристики изменились в ходе эксплуатации.

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