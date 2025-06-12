Загрозу можуть становити навіть неактивні облікові записи

12 июня 2025 г., 17:25

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Згідно з деякими оцінками, в середньому одна людина має 168 паролів для особистих облікових записів. Причому більша їх частина створювалася давно і не використовувалася тривалий час. При цьому неактивні облікові записи також є загрозою безпеці та привабливою ціллю для злочинців, нагадують фахівці Eset з кібербезпеки.

Облікові записи, які тривалий час були неактивними, можуть бути зламані. Це пов'язано з використанням старих або неунікальних даних для входу, які, можливо, потрапили до рук хакерів унаслідок витоку даних у минулому. Для зламу кіберзлочинці можуть використовувати: шкідливе програмне забезпечення, підбір паролів, інформацію з масштабних витоків даних тощо.

За даними звіту, тільки минулого року було викрадено щонайменше 3,2 млн облікових даних; три чверті – за допомогою загроз для викрадення даних. В інтернеті існують величезні бази паролів та імена користувачів від сторонніх компаній, які накопичуються в результаті різних зламів. Частина з них вже застаріли. Але деякі актуальні й досі. Особливо в разі повторного використання одного і того ж самого пароля на різних сервісах.

Зламаний обліковий запис може використовуватись зловмисниками з різними цілями. Зокрема, кіберзлочинці можуть використовувати їх для надсилання спаму та шахрайських повідомлень вашим контактам (наприклад, якщо це неактивна електронна пошта або обліковий запис у соціальній мережі), або навіть проводити переконливі фішингові атаки від вашого імені. Вони можуть спробувати отримати конфіденційну інформацію від ваших контактів або обманом змусити встановити шкідливе ПЗ.

Іноді в неактивному обліковому записі можна знайти особисту інформацію або збережені дані картки. Ці дані можуть бути використані для шахрайства з особистими даними або для надсилання фішингових електронних листів від імені постачальника послуг облікового запису з метою отримання додаткової інформації. Термін дії збережених карток може закінчитися, але ті, які ще не прострочені, можуть бути використані для здійснення шахрайських транзакцій від вашого імені.

Також привабливою ціллю є неактивні бізнес-акаунти, оскільки вони можуть надати зловмисникам легкий доступ до конфіденційних корпоративних даних та систем. Кіберзлочинці можуть вкрасти та продати ці дані в Даркнеті або вимагати за них викуп.

Наприклад, злам з використанням програми-вимагача Colonial Pipeline у 2021 році розпочався з неактивного облікового запису VPN, який був зламаний зловмисниками. Цей інцидент спричинив серйозну нестачу палива на всьому східному узбережжі США. Тоді як атака з використанням програми-вимагача у 2020 році на місцевий орган влади в Лондоні частково сталася через небезпечний пароль в неактивному обліковому записі, пов'язаному з серверами муніципалітету.

Деякі постачальники послуг, наприклад Google, Microsoft та X, автоматично видаляють неактивні облікові записи після певного періоду часу, щоб звільнити обчислювальні ресурси, знизити витрати та підвищити безпеку користувачів.

Однак, коли це стосується вашої цифрової безпеки, завжди краще діяти на випередження. Щоб знизити ризики, періодично здійснюйте аудит та видалення неактивних облікових записів. Найпростіший шлях їх знайти – це пошукати у вашій електронній пошті за допомогою слів «Ласкаво просимо», «Підтвердіть обліковий запис», «Безкоштовний пробний період», «Дякуємо за реєстрацію», «Верифікуйте обліковий запис» та інші.

Також можна скористатися менеджером паролів або списком збережених паролів у вашому браузері та видалити усі неактивні облікові записи або оновити їх, якщо вони були позначені як небезпечні або скомпрометовані.

Ознайомтеся з політикою видалення облікового запису постачальника послуг, щоб переконатися, що вся особиста та фінансова інформація обов'язково буде видалена, якщо ви закриєте обліковий запис.

Для тих облікових записів, які ви хочете зберегти, крім оновлення даних для входу та збереження їх у менеджері паролів, увімкніть двофакторну автентифікацію, щоб навіть якщо у хакера буде ваш пароль, він не зміг зламати ваш акаунт.

Крім того, ніколи не здійснюйте вхід до конфіденційних облікових записів через загальнодоступні мережі Wi-Fi (принаймні без використання VPN), оскільки кіберзлочинці можуть перехоплювати ваші дані для входу.

Ймовірніше, більшість із нас мають чимало неактивних облікових записів, розкиданих у всьому Інтернеті. Приділяючи кілька хвилин протягом дня щорічно наведенню порядку, ви могли б зробити своє цифрове життя безпечнішим.

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