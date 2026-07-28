За пів року в Україні авторизовані 485 інформаційних систем, для покращення кібербезпеки

28 июля 2026 г., 10:25

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У першому півріччі адміністрація Держспецзв’язку внесла до переліку авторизованих 485 інформаційних, електронних комунікаційних та інформаційно-комунікаційних систем. Загалом протягом близько року від запровадження процедури авторизації на нових засадах до переліку авторизованих внесено 682 системи.

Процес авторизації систем за новим підходом демонструє стрімку динаміку, яка відображає перехід України на європейські стандарти кібербезпеки. При цьому зміщено акцент із формального отримання «паперових» атестатів на реальну стійкість перед сучасними кіберзагрозами.

Нагадаємо, 27 березня 2025 року Верховна Рада України ухвалила закон №4336-IX, яким, серед інших новацій, внесені зміни в закон «Про захист інформації в інформаційно-комунікаційних системах». Впровадження №4336-IX суттєво змінило підходи держави до безпеки даних. Втратила актуальність комплексна система захисту інформації (КСЗІ), яка діяла з 2000-х років і була вже недостатньо ефективною та не відповідала сучасному рівню вимог і загроз.

Нова система суттєво підвищила рівень захисту інформресурсів, встановила чіткі критерії та вимоги до забезпечення інформації у державних інформаційних ресурсах. Вона стала більш гнучкою: власники чи розпорядники систем або суб’єкти господарювання, які впроваджують системи захисту, можуть використовувати ті чи інші технічні стандарти в межах встановлених параметрів.

Модель базується, зокрема, на стандартах Національного інституту стандартів і технологій США (NIST) та передбачає ризикоорієнтований підхід, авторизацію з безпеки та впровадження базових профілів захисту для різних категорій інформації.

На противагу громіздкій бюрократичній процедурі часів дії КСЗІ зараз рішення про авторизацію системи з безпеки ухвалює власник, надсилаючи до адміністрації Держспецзв’язку лише авторизаційний лист, який розглядається з погляду коректності та повноти наданої інформації. Протягом 10 днів ухвалюється рішення про внесення системи до переліку авторизованих. Держспецзв’язку на постійній основі допомагає власникам систем максимально ефективно використати ці новації.

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