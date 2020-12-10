За 23 года сеть «Киевстар» расширилась с 12 базовых станций до 38 тыс.

10 декабря 2020 г., 14:05

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Днем рождения крупнейшего телеком оператора Украины, компании «Киевстар», считается 9 декабря 1997 г. За 23 года работы оператор привлек свыше 5,4 млрд. долл. инвестиций в телеком отрасль Украины и уплатил в госбюджет налогов и сборов на общую сумму 70 млрд грн.

В 1998 г. «Киевстар» первым на украинском телеком рынке начал предоставлять услугу коротких текстовых сообщений SMS. В 1999 г. первым запустил услугу мобильного доступа в интернет – WAP. В 2015 г. – первым отменил помегабайтную тарификацию интернет трафика. А в 2018 и 2020 гг. по собственной инициативе передал государству часть своего радиодиапазона 1800 МГц и 900 МГц. Благодаря этому состоялся конкурс на частоты 4G и три мобильных оператора начали предоставлять услуги скоростной передачи данных по новой технологии. Сегодня «Киевстар» предоставляет услуги 4G на территории проживания 85% жителей Украины и планирует в следующем году увеличить покрытие до 95%.

В 2001 г. «Киевстар» обслуживал 1 млн. абонентов, а сейчас почти 27 млн. абонентов мобильной и фиксированной связи.

Сеть «Киевстар» начиналась с 12 базовых станций, которые работали только в городе Киев. Современная сеть – это свыше 38 тыс. базовых станций и 45 тыс. км волоконно-оптических линий по всей стране. Информационно-аналитические системы компании ежедневно мониторят свыше 1000 показателей продуктивности сети, чтобы абоненты получали услуги связи высокого качества.

Развитая телеком инфраструктура – основа технологического лидерства компании. «Киевстар» предоставляет такие услуги как Big Data, IoТ, облачные технологии, MobileID, мобильные финансовые сервисы, E-Health, цифровое телевидение, конвергентные услуги, мобильная и фиксированная широкополосная передача данных и др.

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