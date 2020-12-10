HPE продолжает развивать облачные сервисы для высокопроизводительных вычислений GreenLake

10 декабря 2020 г., 13:25

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Компания HPE объявила о запуске новых сервисов HPE GreenLake, которые позволяют заказчикам объединить возможности гибкой облачной платформы с оплатой по факту использования с хорошо зарекомендовавшими себя системами высокопроизводительных вычислений, как отметил производитель. Платформа может работать как локально, так и в ЦОДе (центре обработки данных) партнера в рамках колокации.



Подчеркивается, что новое решение снижает сложность и стоимость внедрения систем для работы с высокопроизводительными вычислениями по сравнению с традиционным развертыванием таких сервисов благодаря полностью управляемому, предварительно настроенному пакету услуг из специализированных систем высокопроизводительных вычислений, программного обеспечения (ПО), систем хранения и сетевых решений, доступному в малой, средней и крупной конфигурации. Предприятия могут заказать необходимые мощности на портале самообслуживания с помощью функции «указать и выбрать», рассчитав правильную комплектацию для своих рабочих нагрузок. После заказа сервисы станут доступны через 14 дней.



«Стремительный рост объема данных, использования ИИ и высокопроизводительной аналитики увеличивают потребность в высокопроизводительных вычислениях для предприятий любого размера: от крупнейших компаний из списка Fortune 500 до стартапов, — комментирует Питер Унгаро (Peter Ungaro), старший вице-президент подразделения HPE High Performance Computing (HPC). — Мы трансформируем рынок, предоставляя лидирующие в отрасли решения для высокопроизводительных вычислений в виде упрощенных, предварительно настроенных услуг с возможностью контроля расходов и улучшения управления, масштабирования и гибкости благодаря платформе HPE GreenLake. Такие облачные сервисы позволят любому предприятию получить доступ к самым мощным высокопроизводительным вычислениям и ИИ, извлечь ценные выводы из данных для ускорения критически важных исследований».



Согласно исследованию Intersect360, к 2024 году рынок высокопроизводительных вычислений вырастет более чем на 40%, выручка от таких решений составит почти 55 млрд долларов. Этому будет способствовать спрос на поддержку постоянно увеличивающегося количества данных, в том числе из новых приложений и устройств, к примеру, моделей обучения ИИ или устройств на границе сети, а также потребность в их эффективной обработке и анализе.



Однако традиционное развертывание и управление системами высокопроизводительных вычислений является дорогостоящим, сложным и ресурсоемким процессом. Согласно исследованию Hyperion, главными препятствиями для внедрения таких систем остаются высокая стоимость решений, внушительные операционные расходы, связанные с потреблением энергии и охлаждением, а также нехватка квалифицированного персонала.



Компания HPE значительно упрощает этот процесс, ускоряя развертывание проектов высокопроизводительных вычислений на 75% и уменьшая капиталовложения на 40%. Предприятия могут устанавливать эти системы в любой среде: будь то локально у себя в ЦОДе, на границе сети или в ЦОД партнера в рамках колокации. Заказчики получают полностью управляемые сервисы, при этом оплачивают только те мощности, которые они используют. Благодаря этому предприятия могут сфокусироваться на своих проектах, ускорить анализ данных и внедрение инноваций.



В первую очередь компания HPE предложит сервисы для работы с высокопроизводительными вычислениями на базе систем HPE Apollo в сочетании с технологиями хранения и сетевыми решениями, разработанными специально для рабочих нагрузок моделирования и симуляции. Решение будет также включать ключевое ПО для управления рабочими нагрузками, поддержки контейнеров и координации процессов, а также контроля и мониторинга кластеров при работе с высокопроизводительными вычислениями. Компания HPE планирует в будущем расширить портфель предлагаемых по модели «как услуга» сервисов для высокопроизводительных вычислений.



В рамках предложения заказчикам будут доступны следующие решения для управления, развертывания и контроля затрат на сервисы для высокопроизводительных вычислений:



HPE GreenLake Central представляет собой улучшенную программную платформу для управления и оптимизации сервисов по высокопроизводительным вычислениям;

Платформа HPE Self-service позволяет самостоятельно запускать и управлять кластерами высокопроизводительных вычислений, не прерывая рабочие нагрузки, с помощью функции «указать и выбрать»;

HPE Consolution Analytics предоставляет оперативную аналитику по использованию и объему затрат с помощью платформы HPE GreenLake;

Сервисы для работы с высокопроизводительными вычислениями, ИИ и приложениями стандартизируют и распределяют нагрузки в контейнеры, упрощая модернизацию, передачу данных и доступ к ним. Эксперты используют заводские процессы для быстрого перемещения приложений на контейнерную платформу по мере необходимости.







Другие примеры использования решений предприятиями включают:



Разработку более безопасных автомобилей. Производители автомобилей могут моделировать и тестировать функции транспортного средства для улучшения его конструкции, начиная от симуляции эффективности различных типов резины в шинах и заканчивая моделированием столкновений для оценки потенциальных травм у водителей и пассажиров.



Также отмечается, что у компании HPE есть надежная экосистема партнеров в области высокопроизводительных вычислений, что позволит предприятиям легко развертывать решения для любых рабочих нагрузок в любой среде. В нее входят:



Партнеры, предоставляющие услуги по размещению серверного оборудования: Заказчики могут освободить собственные площадки, отдав предпочтение установке своих систем высокопроизводительных вычислений в ЦОДе партнера в рамках колокации и используя их удаленно через HPE GreenLake. Партнеры HPE, к примеру, atNorth, CyrusOne и ScaleMatrix, предоставляющие услуги по размещению серверного оборудования для высокопроизводительных вычислений, владеют масштабируемыми, энергоэффективными ЦОДами.

Независимые поставщики ПО: HPE сотрудничает с такими партнерами, как Activeeon, Ansys, Core Scientific и The UberCloud, чтобы предлагать решения для оптимизации целого ряда программных приложений: от автоматизации, ИИ, аналитики и блокчейна до систем автоматизированного проектирования и моделирования, которые имеют решающее значение для сокращения времени вывода продукции на рынок при производстве и проектировании изделий.



Компания HPE объединяет возможности двух лидирующих на рынке платформ



По заявлению компании HPE GreenLake является одним из самых быстрорастущих подразделений HPE с общей стоимостью контрактов более 4 млрд долл.



В свою очередь, согласно данным исследования Hyperion о рынке серверов для высокопроизводительных вычислений, предложения компании HPE в области высокопроизводительных вычислений остаются фаворитами для целого ряда бизнес-задач, что позволяет HPE занять лидирующую позицию на этом рынке. Бизнес HPE в сфере высокопроизводительных вычислений приобретает всё большие масштабы, поддерживая исследования и другие инициативы в области научно- исследовательских и опытно-конструкторских работ для таких заказчиков, как NASA, Лос-Аламосская национальная лаборатория Министерства энергетики США, Центр высокопроизводительных вычислений Pawsey в Австралии, Университет Стони Брук и Европейское совместное предприятие по развитию высокопроизводительных вычислений (EuroHPC).

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