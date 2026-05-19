З початку року Україна отримала понад 3200 одиниць енергообладнання

19 мая 2026 г., 10:25

Зпочатку року до України надійшло 3209 одиниць енергетичного обладнання. Це генератори, трансформатори, блочно-модульні котельні, когенераційні установки (КГУ), котли тощо.





Допомогу надали партнери з ЄС, Австрії, Азербайджану, Бельгії, Данії, Естонії, Ісландії, Іспанії, Італії, Канади, Латвії, Литви, Молдови, Нідерландів, Німеччини, Норвегії, Словаччини, США, Туреччини, Фінляндії, Франції, Швейцарії, Швеції, Японії, Чехії, Польщі, Кіпру, UNICEF/WASH, PFRU, VOLVO.





Очікується надходження ще понад 1465 генераторів, 419 трансформаторів та 153 одиниць іншого обладнання, зокрема – котлів, БМК і КГУ.





З початку року в регіони відправили 360 вантажів гуманітарної допомоги загальною вагою понад 2,9 тисячі тонн. Зокрема, 2357 генераторів, 55 трансформаторів та 160 одиниць блочно-модульних котелень, когенераційних установок та котлів.





З березня 2022 року за координації Міністерства енергетики в Україну надійшло 2250 гуманітарних вантажів з енергетичним обладнанням загальною вагою майже 29 тисяч тонн, із них понад 26,4 тисячі тонн вже розподілено між регіонами.





Енергетичну гуманітарну допомогу з початку повномасштабного вторгнення надали 38 країн, зокрема:

Австрія, Азербайджан, Бельгія, Великобританія, Греція, Данія, Естонія, Ірландія, Ісландія, Іспанія, Італія, Канада, Латвія, Литва, Люксембург, Молдова, Нідерланди, Німеччина, Норвегія, Північна Македонія, Польща, Республіка Корея, Румунія, Сербія, Словаччина, Словенія, США, Угорщина, Фінляндія, Франція, Хорватія, Чеська Республіка, Швейцарія, Швеція, Японія, Об’єднані Арабські Емірати, Республіка Болгарія, Туреччина.

