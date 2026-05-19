Ілон Маск програв суд проти Сема Альтмана

19 мая 2026 г., 9:35

У понеділок суд присяжних в Окленді (шт Каліфорнія) виніс вердикт проти Ілона Маска в його резонансному позові проти компанії OpenAI. Як повідомляє Reuters, присяжні одностайно визнали, що розробник ChatGPT не несе відповідальності за звинуваченнями Маска у відході від початкової некомерційної місії заради вигоди. Головною причиною такого рішення стало те, що найбагатша людина світу подала позов занадто пізно - термін позовної давності за фактами справи вичерпався.





Присяжним знадобилося менше ніж дві години обговорення, щоб поставити крапку в 11-денному процесі, який називали критичним моментом для майбутнього штучного інтелекту. Суддя Івонн Гонсалес Роджерс (Yvonne Gonzalez Rogers) підтримала висновок присяжних, зазначивши, що докази факту пропуску термінів були настільки вагомими, що вона була готова відхилити позов негайно. Маск звинувачував OpenAI, її генерального директора Сема Альтмана та президента Грега Брокмана в маніпуляціях: нібито він пожертвував 38 млн дол. на «благодійність», яку потім потай перетворили на комерційну структуру з багатомільярдними інвестиціями від Microsoft.





Під час процесу сторони обмінювалися жорсткими звинуваченнями. Захист Маска стверджував, що Альтман «вкрав благодійну організацію» і що його нещирість робить будь-які аргументи OpenAI недійсними. Своєю чергою, юристи OpenAI апелювали до того, що Маск сам зацікавлений у фінансовій вигоді, оскільки його власна компанія xAI зараз є частиною SpaceX, яка готується до IPO з потенційною оцінкою в понад 1 трлн дол. Крім того, представник OpenAI Вільям Савітт іронічно зауважив: «Маск може мати дотик Мідаса в багатьох сферах, але не в AI».





Наразі OpenAI також готується до власного виходу на біржу з очікуваною капіталізацією у 1 трлн дол., а Microsoft підтвердила в суді, що інвестувала в партнерство вже понад 100 млрд дол. Хоча адвокати Маска заявили про можливу апеляцію, рішення присяжних щодо фактичного пропуску термінів суттєво ускладнює будь-які подальші юридичні маневри бізнесмена в цій справі.





Перемога OpenAI у юридичному протистоянні з Ілоном Маском усуває головний фактор невизначеності напередодні запланованого IPO. Рішення присяжних фактично легітимізує перехід OpenAI від чистого некомерційного формату до гібридної моделі, що дозволило залучити колосальний капітал від Microsoft. Для ринку це сигнал стабільності: претензії Маска, які базувалися на моральних та етичних зобов’язаннях засновників, виявилися недостатньо вагомими з юридичної точки зору на фоні формальних термінів давності.





Зі стратегічного погляду, поразка Маска може прискорити вихід OpenAI на біржу, оскільки усуває чинники правової невизначеності, які могли б заблокувати комерційну діяльність компанії або змусити її розкрити алгоритми. Водночас цей процес підкреслив зростаючу конкуренцію між Маском та Альтманом: тепер боротьба переходить із зали суду безпосередньо в технологічну площину — у змагання між xAI (SpaceX) та OpenAI за лідерство в епоху загального штучного інтелекту (AGI).

