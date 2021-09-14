Новые накопители Kioxia FL6 корпоративного класса базируются на XL-FLASH

14 сентября 2021 г., 12:37

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Kioxia анонсировала твердотельные накопители с интерфейсом PCIe 4.0 на базе памяти стандарта Storage Class Memory.



В новых твердотельных накопителях серии Kioxia FL6 используется память собственной разработки XL-FLASH. Как отмечается, это позволяет преодолеть разрыв в показателях скорости работы твердотельных накопителей на базе памяти DRAM и TLC и ускорить работу приложений, предъявляющих повышенные требования к уровню задержки.



Твердотельные накопители Kioxia с интерфейсом NVMe получили память стандарта Storage Class Memory (SCM), которая отличается низкими показателями задержки и продолжительным сроком службы.



Kioxia начинает пробные поставки Kioxia FL6, твердотельных накопителей NVMe SCM корпоративного класса.



Память XL-FLASH, созданная на базе технологии трехмерной флэш-памяти BiCS FLASH компании Kioxia с 1 битом данных на ячейку памяти SLC, обеспечивает низкий уровень задержки и высокую скорость работы и предназначена для использования в ЦОД и СХД корпоративного класса. Хотя решения на базе энергозависимой памяти, к примеру, DRAM, и обеспечивают высокую скорость доступа, необходимую для ресурсоемких приложений, стоят они достаточно дорого. Стандарт SCM решает эту проблему, предлагая недорогую энергонезависимую флэш-память высокой плотности.



Подчеркивается, что твердотельные накопители серии Kioxia FL6 хорошо справляются с рабочими нагрузками с небольшой глубиной очереди, однако весь их потенциал раскрывается при интенсивных нагрузках. В таких условиях накопители Kioxia FL6 демонстрируют высокие эксплуатационные характеристики, что является критически важным показателем для широкого спектра приложений, предъявляющих повышенные требования к уровню задержки.



Устройства имеют высокий ресурс на уровне 60 DWPD и емкость от 800 ГБ до 3,2 ТБ, надежность корпоративного уровня: средняя наработка на отказ составляет 2,5 млн часов.



В них встроена поддержка технологии самошифрования (SED) для защиты данных и соответствие стандарту компьютерной безопасности FIPS 140-2.

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