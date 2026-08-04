Нове рішення DeepSeek V4-Flash в 105 разів дешевше за Claude Fable 5 та у 60 - за GPT-5.6 Sol

4 августа 2026 г., 9:35

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Китайський стартап DeepSeek офіційно випустив нову флагманську модель V4-Flash, яка стала найдешевшим рішенням для виконання тестових завдань серед усіх відомих світових AI-моделей.

Про це повідомило видання Reuters з посиланням на результати незалежного дослідження аналітичної компанії Artificial Analysis.

Зазначається, що модель створена для відновлення ринкових позицій стартапу після агресивного наступу з боку внутрішньокитайських та американських конкурентів. Паралельно джерела видання зазначають, що компанія проводить підготовчі роботи для можливого первинного публічного розміщення акцій (IPO).

За даними Artificial Analysis, вартість використання V4-Flash становить 0,14 долара за мільйон вхідних токенів та 0,28 долара за мільйон вихідних токенів. Середня підсумкова вартість виконання комплексного тесту для V4-Flash складає лише 0,03 дол. Для порівняння, аналогічне завдання на моделі Kimi K3 від китайського конкурента Moonshot AI коштує 0,86 дол., на GPT-5.6 Sol від американської OpenAI - 1,86 дол., а на Claude Fable 5 від лабораторії Anthropic - 3,15 дол., що робить розробку DeepSeek більш ніж у 105 разів дешевшою за флагман Anthropic.

З точки зору продуктивності V4-Flash набрала 50 балів із 100 можливих в індексі Intelligence Index від Artificial Analysis, який узагальнює результати 9 бенчмарків з кодування, логічного мислення та виконання робочих завдань. Цей показник відповідає рівням моделей Gemini 3.6 Flash від компанії Google та лише на один бал поступається рішенням Muse Spark 1.1 від Meta Platforms і GLM-5.2 від Z.AI (також відомої як Zhipu). Водночас преміальні моделі Anthropic Claude Opus 5 та OpenAI GPT-5.6 випереджають V4-Flash на 9 і більше балів.

Презентація V4-Flash відбулася на тлі чергового витка загострення конкуренції на китайському ринку AI, де активні Alibaba, Moonshot AI, MiniMax та ByteDance. Своєю чергою DeepSeek уже готує до релізу потужнішу версію під назвою V4-Pro, точна дата виходу якої поки тримається в таємниці.

Реліз V4-Flash від DeepSeek знаменує початок нової фази «цінової війни» на світовому ринку штучного інтелекту, де ключовим фактором стає unit-економіка розгортання моделей. Китайський стартап повторює свій успішний сценарій початку 2025 року з моделлю R1, змушуючи американських технологічних гігантів виправдовувати перед інвесторами багатомільярдні капітальні витрати на інфраструктуру. Здатність забезпечити продуктивність рівня Gemini 3.6 Flash за ціною у 3 центи за тест створює колосальний тиск на маржинальність хмарних провайдерів у США.

Разом із тим, ринок адаптивності AI-рішень стає дедалі більш сегментованим. У той час як OpenAI та Anthropic утримують технологічне лідерство у виконанні складних мультикрокових завдань із високими вимогами до міркувань, DeepSeek та його китайські конкуренти орієнтуються на масовий корпоративний сектор, якому потрібні наддешеві обчислення для рутинних операцій. Очікуване IPO DeepSeek може надати компанії необхідний капітал для подальшого масштабування серверної бази в умовах суворих обмежень на імпорт напівпровідникової продукції.

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