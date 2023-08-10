Як мобільність впливає на бізнес та працівників

10 августа 2023 г., 16:25

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Організації, в яких працюють «позаштатні» співробітники, що використовують сучасні мобільні пристрої, можуть зіткнутися з проблемою балансування між ефективною підтримкою користувачів і дотриманням стандартів управління пристроями та безпеки.

А для команд, які підтримують мобільних співробітників, що користуються технікою Apple, наприклад, iPad та iPhone, важливо знати, як оптимізувати ці пристрої для кожного випадку використання і перетворити їх на ефективні та безпечні робочі інструменти.

Рішенням можуть стати системи управління мобільними пристроями (MDM) – технології ідентифікації та безпеки, які спрощують робочі процеси, підвищують ефективність і допомагають відповідати нормативним вимогам і стандартам безпеки.

Що означає «мобільний працівник»?

Більшість працівників у світі – 80%, або 2,7 млрд – не сидять за столом. Зауважте, що йдеться не про віддалених працівників, які просто працюють поза офісом, а про тих, чиї робочі функції є мобільними через необхідність.

У таких галузях, як охорона здоров’я, транспорт, роздрібна торгівля, освіта, виробництво та обслуговування на місцях, працівники, які не сидять за столом, проводять свій час у русі – вони працюють з транспортного засобу, переходячи з кімнати в кімнату, в середині великої будівлі (склад, цех, торговельна зала) або на відкритому повітрі. Такі співробітники можуть займати найрізноманітніші посади: оперативні працівники, медсестри, пілоти, бортмеханіки та касири.

Коли ці мобільні працівники взаємодіють з технологіями, вони, як правило, орієнтовані на виконання конкретних завдань і чутливі до часу. Однак ці робітники можуть відчувати брак підтримки в технологіях, які вони використовують. Насправді понад 60% безофісних працівників повідомляють про відсутність задоволення або відчувають потребу в удосконаленні технологій, якими вони користуються.

Тож як організації можуть краще підтримувати працівників та їхні пристрої?

Вирішення проблем за допомогою технологій

Хоча організації можуть надавати мобільні пристрої, щоб допомогти працівникам, які працюють поза офісом, бути більш ефективними та спростити робочі процеси, вони також повинні з’ясувати, як найкраще впроваджувати, керувати та захищати ці інструменти, щоб зробити їх продуктивними на практиці.

Типові потреби в управлінні пристроями, які виникають у середовищі «без столу», включають автоматизацію завдань управління та безпеки, бездротове забезпечення пристроїв, забезпечення роботи додатків для продуктивності з кожним новим оновленням ОС та підключення авторизованих користувачів до додатків для продуктивності.

Середовище «Deskless» також стикається зі специфічними викликами, такими як «приховування» технології, щоб працівники могли швидко підключатися до орієнтованих на індивідуальні завдання інструментів, які підвищують їхню продуктивність. Наприклад, додатки для торгових точок, інструменти клінічної комунікації та передпольотні контрольні списки.

Потреби, характерні для випадків використання без столу, охоплюють наступні:

Спільне використання пристроїв: пристрої клінічного зв’язку в лікарні, змінні працівники на виробництві;

Налаштування пристроїв для конкретних ролей: можливість зрозуміти стан пристрою та відрізнити його від інших у парку;

Робочі процеси для перевірки відповідності пристроїв для регульованих галузей: пристрої для роздрібних магазинів підтримують правильну версію iOS або iPadOS і POS-додатки;

Відповідність галузевим вимогам безпеки: PCI DSS в роздрібній торгівлі, HIPAA в охороні здоров’я;

Фільтрація контенту та обмеження даних: контроль типів даних, до яких надається доступ, управління споживанням стільникового зв’язку;

Можливість роботи в середовищах з проблемами підключення: мінімізація переривання з’єднань додатків;

Інтеграція з іншими платформами, інструментами та робочими процесами: допоможіть під’єднати співробітників до всіх їхніх робочих ресурсів;

Бажаний результат організації: здатність забезпечити дружній до працівників досвід, що сприяє підвищенню продуктивності та спрощує адміністрування ІТ.

Якщо ви використовуєте технології Apple (як і багато інших співробітників) для підтримки віддалених працівників, ваша організація може отримати вигоду від використання першого постачальника Apple, який підтримує як віддалених, так і прив’язаних до робочого місця працівників: спеціально розроблені рішення для управління, ідентифікації та безпеки від Jamf.

Оптимізація робочих процесів для мобільних працівників

Роботодавці можуть запропонувати працівникам, які використовують iPhone та iPad для виконання мобільних завдань, простий, безпечний та індивідуальний досвід роботи з Jamf.

Технології Jamf забезпечують успіх, надаючи цим сучасним робочим інструментам набір можливостей, призначених для спільної роботи, прямо «з коробки».

Переваги використання Jamf включають: забезпечення найкращого досвіду роботи з Apple завдяки використанню нативних фреймворків; виконання бездротових завдань управління та безпеки, не перериваючи роботу кінцевих користувачів; оптимізацію адміністрування коштом спрощення робочих процесів ІТ та усунення надлишкових процесів; задоволення потреб кінцевих користувачів в ефективних, надійних технологіях, які допомагають їм краще виконувати свою роботу; надійність та сумісність з кожною новою версією ОС.

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