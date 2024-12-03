Як BIM допомагає прискорити впровадження модульних центрів обробки даних

3 декабря 2024 г., 18:02

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Швидке розгортання технологій і операційна стабільність часто стають найважливішими аспектами конкурентної переваги в багатьох галузях промисловості. Саме тому сучасні технологічні підходи, такі як збірні модульні центри обробки даних, відіграють сьогодні вирішальну роль в індустрії ЦОД.

За даними аналітичної компанії MarketsandMarkets, ринок модульних ЦОД оцінювали у 23 млрд дол. у 2022 році та, як очікується, він зросте до 88,5 млрд дол. до 2030 року. На відміну від традиційних будівельних проєктів, у яких центри обробки даних зводять на місці, модульні ЦОДи попередньо проєктують, будують і тестують на заводі, а потім доставляють на об'єкт замовника.

Модулі «центру обробки даних у коробці» являють собою самостійні закриті системи електроживлення, стійок і підсистем охолодження для розміщення потрібних замовнику ІТ-потужностей та програмного забезпечення. Вони призначені для встановлення поза будівлею (наприклад, на прилеглій території), і часто кілька модулів служать розширюваними блоками обчислювальної потужності. Це рішення пропонує альтернативний підхід до будівництва традиційного центру обробки даних, який має унікальні переваги в плані продуктивності та часу виведення у роботу.

Використовування інформаційного моделювання будівель (building information modeling, BIM) значно прискорює час побудови контейнерних ЦОД. Крім того, ця методологія спільної роботи не тільки пришвидшує і спрощує створення, але й оптимізує ефективність керування центром обробки даних протягом усього життєвого циклу проєкту.

При цьому використовуються тривимірні моделі всього модульного ЦОДу, включаючи інформаційні дані про всі його складові частини.

Компанія Schneider Electric поєднує переваги BIM з методологією проєктування і будівництва збірних модульних центрів обробки даних.

Як правило, над проєктом впровадження модульного центру обробки даних працюють декілька команд. Групи, до складу яких входять проєктувальники (які узгоджують і переглядають проєкти), фахівці, що складають специфікацію матеріалів, інженери- і технічний персонал (який збирає й тестує модульні компоненти), працюють у єдиній системі. Це зводить до мінімуму помилки проєктування та будівництва, що прискорює процес впровадження рішення. Методологія BIM дає можливість з'єднати різні гілки підготовчого процесу та забезпечує необхідну структуру для імплементації проєкту.

При використанні такого підходу управління змінами значно скорочується, оскільки кожна команда знає, що було оновлено в режимі реального часу. Завдяки спільній роботі методологія BIM зводить до мінімуму виробничі помилки та значно скорочує час простою ЦОДів кінцевих користувачів. Це впливає на всі етапи - від фази проєктування, планування, процесу зборки й тестування, що призводить до підвищення ефективності.

У той час як будівництво звичайного центру обробки даних займає близько 36 тижнів, збірний модульний ЦОД може бути впроваджено у термін до 16 тижнів у випадку використання методології BIM та завчасного замовлення обладнання з тривалим терміном виготовлення на ранніх етапах процесу. Крім того, такі компанії, як Schneider Electric, виробляють 90% обладнання та програмного забезпечення, яке використовується в ЦОД. Це джерела безперебійного живлення (ДБЖ), пристрої прецизійного охолодження, стійки, щити, блоки розподілу живлення, шини та інше.

Методологія BIM також розроблена таким чином, щоб забезпечити безперешкодне залучення замовників на всіх етапах розробки. Починаючи з початкового збору специфікацій і на всіх етапах проєктування/будівництва, замовники можуть активно впливати на процес і давати необхідний зворотний зв'язок. Отримавши доступ до тривимірної моделі модульного центру обробки даних, замовники можуть бачити, як розвивається їхній проєкт, аж до рівня трубопроводів і електричних з'єднань, і як саме просувається розробка і побудови.

Компанія Schneider Electric інтегрує в процес BIM важливі програмні продукти, щоб постійно оптимізувати та прискорювати процес проєктування/будівництва модульних центрів обробки даних. Одним із популярних інструментів, наприклад, є сканер Point Cloud. Він використовує тривимірне лазерне сканування для створення точок даних, що відображаються в тривимірному просторі. Наприклад, під час сканування модульного центру обробки даних кожна віртуальна точка являє собою реальну точку на стіні, дверях, серверному ряді, електричній або трубопровідній інфраструктурі. Таким чином, всі сторони отримують неймовірно детальний опис конкретної модульної інфраструктури ЦОД.

Використання віртуальної реальності, засобів доповненої реальності та інструментів проєктування електричних систем, як-от платформа ETAP Solution Digital Twin, дає змогу командам максимально оптимізувати всі процеси.

Великою перевагою є те, що інженерні робочі групи та персонал на виробництві можуть постійно порівнювати відповідність віртуального представлення проєкту з реальним ходом впровадження. Вся екосистема, так би мовити, працює у фоновому режимі, створюючи надійні, ефективні та стійкі проєкти ЦОД, орієнтовані на бізнес-потреби замовника. Таким чином, необхідні зміни виконуються швидше і точніше, що призводить до створення надійного рішення у рекордно короткі терміни.

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