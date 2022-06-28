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Ядерний тероризм з боку рф продовжується

28 июня 2022 г., 10:35

Як повідомляє Міненерго, у результаті чергового обстрілу Харкова зі сторони російської федерації 25 червня пошкоджень зазнала ядерна підкритична установка «Джерело нейтронів». За інформацією від експлуатуючої організації Національного наукового центру «Харківський фізико-технічний інститут» (ННЦ ХФТІ), в результаті попереднього огляду майданчику встановлено факт нанесення додаткової шкоди будівлям та інфраструктурі промислового майданчику.

Міненерго підкреслює, що окупанти продовжують ядерний тероризм.

Також повідомляється, що 26 червня над Південноукраїнською АЕС зафіксовано крилату ракету.

Де і як компаніям необхідно укріпити свій захист

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