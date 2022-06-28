Siemens купить Brightly Software за 1,6 млрд дол.

28 июня 2022 г., 11:45

Компанія Siemens AG офіційно оголосила про намір придбати розробника програмного забезпечення Brightly Software за 1,58 млрд дол.



Як повідомляється, угода доповнить цифрові пропозиції Siemens у сфері будівництва та управління інфраструктурою, новий актив увійде у підрозділ Siemens Smart Infrastructure.



Компанія Brightly Software (раніше відома як Dude Solutions) має більш ніж 20 років досвіду та надає програмне забезпечення як послугу (Software-as-a-Service) для управління активами та технічним обслуговуванням будівель.

Штаб-квартира компанії знаходиться в Кері, Північна Кароліна, і налічує близько 800 співробітників, які обслуговують близько 12 000 клієнтів, в основному в США, Канаді, Великобританії та Австралії. З 2019 року компанія належить приватній інвестиційній компанії Clearlake Capital.

У 2022 році Brightly очікує отримати близько 180 млн дол. Компанія працює на ринку, який росте на 13%.



Після схвалення угоди регуляторами, сторони планують закрити її протягом цього року.

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