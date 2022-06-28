 
`

СПЕЦИАЛЬНІ
ПАРТНЕРИ
ПРОЕКТА

Какая часть сотрудников вашей компании основную часть времени работает удаленно?

Колонка

Геннадий
Армашула
Трест, который лопнул

BEST CIO

Определение наиболее профессиональных ИТ-управленцев, лидеров и экспертов в своих отраслях

Человек года

Кто внес наибольший вклад в развитие украинского ИТ-рынка.

Продукт года

Награды «Продукт года» еженедельника «Компьютерное обозрение» за наиболее выдающиеся ИТ-товары

  
Главная » Новости

Siemens купить Brightly Software за 1,6 млрд дол.

28 июня 2022 г., 11:45

Siemens купить Brightly Software за 1,6 млрд дол.

Компанія Siemens AG офіційно оголосила про намір придбати розробника програмного забезпечення Brightly Software за 1,58 млрд дол.

Як повідомляється, угода доповнить цифрові пропозиції Siemens у сфері будівництва та управління інфраструктурою, новий актив увійде у підрозділ Siemens Smart Infrastructure.

Компанія Brightly Software (раніше відома як Dude Solutions) має більш ніж 20 років досвіду та надає програмне забезпечення як послугу (Software-as-a-Service) для управління активами та технічним обслуговуванням будівель.

Штаб-квартира компанії знаходиться в Кері, Північна Кароліна, і налічує близько 800 співробітників, які обслуговують близько 12 000 клієнтів, в основному в США, Канаді, Великобританії та Австралії. З 2019 року компанія належить приватній інвестиційній компанії Clearlake Capital.

У 2022 році Brightly очікує отримати близько 180 млн дол. Компанія працює на ринку, який росте на 13%.

Після схвалення угоди регуляторами, сторони планують закрити її протягом цього року.

Де і як компаніям необхідно укріпити свій захист

0 
 

Напечатать Отправить другу

Читайте также

  

Последние обсуждения

ТОП-новости

ТОП-блоги

ТОП-статьи

 

  •  Home  •  Рынок  •  ИТ-директор  •  CloudComputing  •  Hard  •  Soft  •  Сети  •  Безопасность  •  Наука  •  IoT

  